На чорному ринку знову неспокійно: що відбувається із доларом

Розповідаємо, скільки коштує долар у спекулянтів 19 червня

Скільки коштує долар 19 червня / Фото: Getty Images, уніан

Курс долара на чорному ринку продовжує падіння. У другій половині дня, 19 червня, валюта подешевшала ще на 3 копійки порівняно з попереднім днем (продаж).

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Так, оновлені дані показують, що курс продажу долара становить 35,61 грн (напередодні – 35,64 грн), а покупки – 35,47 грн (напередодні – 35,50 грн).

Найнижчий курс продажів, який нам вдалося знайти – 35,4 грн/дол., а найвищий – 36 грн/дол.

Моніторинг долару на чорному ринку 19 червня / Фото: скріншот 1 /1

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Що буде з курсу долара наступного тижня?

Як розповів раніше "Сегодня" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, до наступного тижня, з 20 по 26 червня, гривня буде стабільною щодо американського долара та євро.

Середній курс продажу до кінця червня залишиться в рамках 35,5-36,5 грн за долар, та 37,5-37,8 грн за євро.

Раніше ми розповідали, чому українці не можуть обміняти певну валюту. Також ми писали, де українцям найвигідніше купувати долари.