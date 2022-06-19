На чорному ринку знову неспокійно: що відбувається із доларом

Курс долара на чорному ринку продовжує падіння. У другій половині дня, 19 червня, валюта подешевшала ще на 3 копійки порівняно з попереднім днем (продаж).
Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".
Так, оновлені дані показують, що курс продажу долара становить 35,61 грн (напередодні – 35,64 грн), а покупки – 35,47 грн (напередодні – 35,50 грн).
Найнижчий курс продажів, який нам вдалося знайти – 35,4 грн/дол., а найвищий – 36 грн/дол.
Що буде з курсу долара наступного тижня?
Як розповів раніше "Сегодня" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, до наступного тижня, з 20 по 26 червня, гривня буде стабільною щодо американського долара та євро.
Середній курс продажу до кінця червня залишиться в рамках 35,5-36,5 грн за долар, та 37,5-37,8 грн за євро.
Раніше ми розповідали, чому українці не можуть обміняти певну валюту. Також ми писали, де українцям найвигідніше купувати долари.