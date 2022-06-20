На черном рынке новый тренд – что происходит с долларом

Доллар на черном рынке немного опустился / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Курс доллара на черном рынке Украины незначительно упал по сравнению с предыдущим днем.
Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".
По состоянию на первую половину дня 20 июня, средний курс продажи американской валюты составил 35,6 грн/долл., а курс покупки – 34,4 грн/долл.
Самый низкий курс продажи среди, который нам удалось найти, предложений составил 35,45 грн/долл, а самый высокий - 35,85 грн/долл.
Где украинцам выгоднее покупать доллары
Ранее доктор экономических наук Василий Фурман рассказал "Сегодня" в эксклюзивном материале, что Национальный банк снял очень много ограничений на наличном рынке и курс у большинства банков сравнялся с показателем на черном рынке.
Это означает, что не стоит рисковать и связываться со спекулянтами, а обращаться с вопросами покупки и продажи валюты только в банки или легальные обменники.
Тем, кто еще не решил, что делать со своими сбережениями, эксперт посоветовал вложить деньги в военные облигации.
Этим вы внесете свой вклад в победу над врагом и еще и получите прибыль.
"Сегодня" ранее писали, что будет с курсом доллара на этой неделе, с 20 до 26 июня и рассказывали, какие схемы мошенничества с валютой придумали аферисты в Украине.