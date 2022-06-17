Новый курс для украинцев? Что будет с долларом на следующей неделе

Рассказываем, как может измениться курс доллара в Украине и какие три момента могут повлиять на валюту

Доллар в Украине дорожает / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На валютном рынке в Украине по-прежнему наблюдается нестабильная ситуация. С одной стороны – из-за войны России в Украине НБУ заморозил курс доллара на уровне 29,25 грн, с другой же – ситуация на черном рынке и в банках меняется постоянно.

О том, что будет с курсом доллара на следующей неделе, "Сегодня" рассказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

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Есть три важных момента, из-за которых валюта будет в небольшом диапазоне колебания.

1. Сезонный фактор

Сейчас не будет расти спрос на валюту в стране. Основные покупатели валюты в стране – госбанки и их клиенты, крупные государственные корпорации, обеспечивающие нужды армии. А также те банки, которые обслуживают крупных импортеров энергоносителей и продуктов питания, говорит аналитик.

2. Ожидание осени

"Предстоящая осень, как сильный триггер ожидания падения курса национальной валюты, ведь НБУ может отменить жестко зафиксированный курс на уровне 29.25 грн за доллар", – говорит Максим Орыщак.

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Постепенно курс доллара и евро расти не будет. Скачок их стоимости будет резким. Не зря банкам разрешили продавать валюту по тому курсу, который они сами хотят установить, отмечает эксперт.

3. Предстоящая работа печатного станка Украины

В условиях запрета на вывод денежных средств и страны предстоящая работа печатного станка Украины будет безопасной для гривны, и для инфляции.

"Люди могут ощущать безвыходность своего положения и понимать, что даже если курс вырастет в стране – им не дадут продать накопления по более выгодному курсу. Значит – люди будут постепенно тратить свои запасы не ожидания валютных колебаний", – говорит аналитик.

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Что будет с курсом на следующей неделе?

Как объясняет эксперт, на следующей неделе с 20 по 26 июня гривня будет вести себя стабильно по отношению к доллару США и евро. Средний курс продажи до конца месяца сохранится в рамках 35,5-36,5 грн за доллар, и 37,5-37,8 грн за евро.

Также мы писали ранее, где украинцам выгоднее всего покупать доллары, а также какие доллары отказываются принимать обменники.