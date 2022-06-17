На АЗС подешевшало популярне пальне – що впало у ціні

На заправках подешевшав автогаз / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Деякі українські АЗС знизили вартість автогазу протягом тижня з 10 до 17 червня.
Про це йдеться у даних щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".
Згідно з ними, найбільше подешевшав автомобільний газ у дніпропетровській мережі VostokGaz (на 3 грн/л), до 42,99 грн./л. Також знизили ціни "Укргазвидобування", "Нефтетек" та RLS, щоправда, лише на одну гривню.
Наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким майже немає черг на заправках.
Ситуація виглядає так:
Тим часом, середня ціна за літр бензину А-95+ становить 52.00 грн, а літр А-95 стоїть у середньому 50.77 грн. Дизельне паливо в середньому обійдеться в 56.62 грн/л.
Ситуація виглядає так:
Ціни на пальне сильно зростуть
За інформацією Reuters, ціни на пальне у світі поки що не перевищили "больовий поріг" для водіїв у великих містах.
Все може змінити кінець 2022 року, а причиною зльоту цін на бензин може стати підвищення цін на нафту.
Видання стверджує, що водії у з усього світу, спостерігаючи за стрімким зростанням цін на пальне, переглядають свої бюджети на повні баки.
"Сьогодні" раніше писали, як польська компанія обдурила українців із закупівлями палива і розповідали, хто затримує постачання бензину в Україну.