Вартість бензину злетить до небес — коли це станеться

Поки ціни на бензин ще не перевищили "больовий поріг", але незабаром усе може змінитися

Водії за високими цінами поки лише спостерігають / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на пальне у світі поки не перевищили "больовий поріг" для водіїв у великих містах. Однак кінець 2022 року може все змінити. А каталізатором цього стане зростання цін на нафту до 140 доларів за барель.

Про це інформує Reuters.

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Так, поки, як стверджує видання, водії в усьому світі, спостерігаючи за стрімким ростом цін на пальне, вже переглядають свої бюджети на повні баки. Адже з початку війни в Україні ціни в ЄС на дизельне паливо та бензин неодноразово підвищувалися вище 2 доларів за літр, при цьому ціни на бензин або бензин міцно трималися на цьому рівні.

Однак раніше водії платили, за даними Європейської комісії, значно нижче 1,50 долара.

Динаміка росту цін на пальне в Європі

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Скільки коштує пальне на українських АЗС

16 червня, за даними AutoRia, середня вартість А-95 становить 50,25 грн (вартість знизилась на 0,01 грн порівняно з попереднім днем), А-92 – 51,50 грн (зросла на 2,02 грн), ДП – 56,60 грн (знизилась на 0,02).

Загалом ситуація на заправках має такий вигляд:

АЗС і вид пального АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95 + - - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 45,68 грн А-92 - - - - ДП 57 грн 57 грн 56 57,99 грн газ - - - -

Раніше ми писали, що поглиблює бензинову кризу в Україні, а також розповідали, чим глава Оператора ГТС України пропонує замінити дизель і бензин для важкої техніки.