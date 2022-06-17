На АЗС подешевело популярное топливо – что упало в цене

На заправках подешевел автогаз / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Некоторые украинские АЗС снизили стоимость автогаза в течение недели с 10 по 17 июня.

Об этом говорится в данных ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Согласно им, больше всего подешевел автомобильный газ в днепропетровской сети VostokGaz (на 3 грн/л), до 42,99 грн/л. Также снизили цены "Укргазвидобування", "Нефтек" и RLS, правда, всего на одну гривню.

В мониторинге отмечается, что уменьшение розничных цен на вид топлива обусловлено тем, что объемы его поставки выросли, а спрос сбалансировался.

Сейчас автогаз – едва ли не единственный вид горючего, за которым почти нет очередей на заправках.

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Ситуация выглядит так:

Стоимость автогаза на АЗС 17 июня / Фото: скриншот

Тем временем средняя цена за литр бензина А-95+ составляет 52,00 грн, а литр А-95 стоит в среднем 50,77 грн. Дизельное топливо в среднем обойдется в 56,62 грн/л.

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Ситуация выглядит так:

Стоимость бензина на АЗС 17 июня / Фото: скриншот

Цены на горючее сильно возрастут

По информации Reuters, цены на горючее в мире пока не превысили "болевой порог" для водителей в крупных городах.

Все может изменить конец 2022 года, а причиной взлета цен на бензин может стать повышение цен на нефть.

Издание утверждает, что водители со всего мира, наблюдая за стремительным ростом цен на горючее, пересматривают свои бюджеты на полные баки.

"Сегодня" раньше писали, как польская компания обманула украинцев с закупками топлива, и рассказывали, кто задерживает поставки бензина в Украину.