Стоимость бензина взлетит к небесам – когда это произойдет

Пока цены на бензин еще не превысили "болевой порог", но скоро все может измениться

Водители за высокими ценами пока только наблюдают / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на горючее в мире пока не превысили "болевой порог" для водителей в больших городах. Однако конец 2022 может все изменить. А катализатором этого станет рост цен на нефть до 140 долларов за баррель.

Об этом информирует Reuters.

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Так, пока, как утверждает издание, водители во всем мире, наблюдая за стремительным ростом цен на горючее, уже пересматривают свои бюджеты на полные баки. Ведь с начала войны в Украине цены на дизельное топливо и бензин неоднократно повышались выше 2 долларов за литр, при этом цены на бензин или бензин крепко держались на этом уровне.

Однако ранее водители платили, по данным Европейской комиссии, значительно ниже 1,50 доллара.

[IMAGE id=2570417; title=Динамика роста цен на горючее в Европе ; blank]

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Сколько стоит горючее на украинских АЗС

16 июня, по данным AutoRia, средняя стоимость А-95 составляет 50,25 грн (стоимость снизилась на 0,01 грн по сравнению с предыдущим днем), А-92 – 51,50 грн (выросла на 2,02 грн), ГП – 56,60 грн (снизилась на 0,02).

В общем ситуация на заправках выглядит так:

АЗС и вид топлива АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95+ - - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 45,68 грн А-92 - - - - ДП 57 грн 57 грн 56 57,99 грн газ - - - -

Раньше мы писали, что углубляет бензиновый кризис в Украине, а также рассказывали, чем глава Оператора ГТС Украины предлагает заменить дизель и бензин для тяжелой техники.