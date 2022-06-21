Можна сплатити дорогу ціну – що не варто робити одразу після покупки

Чому не можна викидати чеки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Шахраї використовують різні схеми для обману. Вони можуть скористатися і чеками, які покупці викидають у смітники чи залишають на касах. Також викинутий чек може нашкодити і інтересам покупців.
"Сьогодні" розповідає, чому не можна викидати чеки.
У першу чергу він потрібен клієнту
Основна причина, чому чеки не варто викидати принаймні перші 14 днів після покупки, – це можливість повернути чи обміняти товар. Якщо ви придбали щось, що потім не підійшло, виявилося зіпсутим тощо, то повернути, обміняти це можна на підставі чеку. Він є підтвердженням, що ви дійсно купили товар у цьому закладі.
Якщо ж чеку не буде, то такого обміну чи відшкодування може й не відбутися.
Чеками можуть користуватися шахраї
Одна з найвагоміших причин, чому не варто викидати чек у першу ж урну в магазині чи біля нього, або залишати його на касі, – його можуть підібрати аферисти.
А далі задіюються декілька схем. По-перше, на деяких чеках може бути ваша персональна інформація – номери карток, телефонів, в якому банку відкрита картка, ім'я. Потім шахраї можуть дзвонити під іменем працівників цього банку і працювати по відомих сценаріях з виманювання грошей.
По-друге, шахраї можуть використати ці чеки для кількох схем:
- набирають товар, що зазначений у чеку, і виносять його з магазину без оплати, прикриваючись цим чеком;
- можуть користуватися цим товаром, а можуть і повернути його на підставі того ж чеку та отримати грошову компенсацію;
- використовують чеки для збирання бонусів або участі в акціях.
Тому якщо ви впевнені, що чек більше не знадобиться, то краще його порвати або викинути вдома.
Як переказати гроші з мобільного рахунку на картку
Раніше "Сьогодні" розповідали, що для абонентів українських операторів доступна послуга переказу грошей на банківську картку. Це можна зробити кількома способами.
Перший з них доступний лише для клієнтів Kyivstar та lifecell. На сайті у першого оператора потрібно перейти у розділи Kyivstar Смарт-гроші, а в другого – Paycell.
Для переказу з мобільного рахунку на картку в обох варіантах алгоритм дій однаковий:
- потрібно ввести номер картки;
- номер телефону платника;
- зазначити суму платежу;
- підтвердити операцію за допомогою коду, який прийде в SMS.
Читайте детально, як переказати гроші на картку двома іншими способами. Ми розповідали і про те, як відправити чи отримати міжнародний переказ.