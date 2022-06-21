Можно заплатить дорогую цену – что не стоит делать сразу после покупки

Почему нельзя выбрасывать чеки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мошенники используют разные схемы для обмана. Они могут воспользоваться и чеками, которые покупатели выбрасывают в мусорники или оставляют на кассах. Также выброшенный чек может навредить и интересам покупателей.

"Сегодня" рассказывает, почему нельзя выбрасывать чеки.

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В первую очередь он нужен клиенту

Основная причина, почему чеки не стоит выбрасывать, по крайней мере, первые 14 дней после покупки, – это возможность вернуть или обменять товар. Если вы приобрели что-то, что потом не подошло, оказалось испорчено и т.д., то вернуть, обменять это можно на основании чека. Он подтверждает, что вы действительно купили товар в этом заведении.

Если же чека не будет, то такого обмена или возмещения может и не состояться.

Чеками могут пользоваться мошенники

Одна из самых веских причин, почему не стоит выбрасывать чек в первую же урну в магазине или возле него, или оставлять его на кассе, – его могут подобрать аферисты.

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А дальше задействуются несколько схем. Во-первых, на некоторых чеках может быть ваша персональная информация – номера карт, телефонов, в каком банке открыта карта, имя. Затем мошенники могут звонить под именем работников этого банка и работать по известным сценариям по выманиванию денег.

Во-вторых, мошенники могут использовать эти чеки для нескольких схем:

набирают товар, указанный в чеке, и выносят его из магазина без оплаты, прикрываясь этим чеком;

могут пользоваться этим товаром, а могут и вернуть его на основании того же чека и получить денежную компенсацию;

используют чеки для сбора бонусов или участия в акциях.

Поэтому если вы уверены, что чек больше не пригодится, то лучше его порвать или в выкинуть дома.

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Как перевести деньги с мобильного счета на карту

Ранее "Сегодня" рассказывали, что для абонентов украинских операторов доступна услуга перевода денег на банковскую карту. Это можно сделать несколькими способами.

Первый из них доступен только для клиентов Kyivstar и lifecell. На сайте у первого оператора нужно перейти в разделы Kyivstar Смарт-деньги, а у второго – Paycell.

Для перевода с мобильного счета на карту в обоих вариантах алгоритм действий одинаков:

нужно ввести номер карты;

номер телефона плательщика;

указать сумму платежа;

подтвердить операцию с помощью кода, пришедшего в SMS.

Читайте подробно, как перевести деньги на карту двумя другими способами. Мы рассказывали и о том, как отправить или получить международный перевод.