Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны 👍 Евродесант в Киеве: итоги
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Все деньги на "посредника": какую новую схему придумали мошенники

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 июня, 16:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Злоумышленники предлагают украинцам популярную услугу и устанавливают наценки
Украинцев призывали не пользоваться услугами "посредников" при оформлении документов
Украинцев призывали не пользоваться услугами "посредников" при оформлении документов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабного вторжения РФ и причиненного ущерба, в Украине вырос спрос на услугу по оформлению биометрических паспортов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, ситуацией активно пользуются мошенники, предлагающие услуги так называемого посредничества.

Реклама

В заявленные услуги входит "упрощенная" процедура оформления документов. Мошенники размещают сообщения в интернете и выставляют завышенную цену за "посредничество".

По информации правоохранителей, такие действия незаконны, поэтому гражданам настойчиво не рекомендуют пользоваться и платить за такие услуги.

Где официально оформить документы?

Получить биометрические документы гражданина Украины – внутренний или загранпаспорт – можно в территориальных органах и подразделениях миграционной службы, расположенных в регионах, где нет активных боевых действий.

Реклама

Продолжают работать также Центры предоставления административных услуг и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис", где можно заказать аналогичные услуги.

Учитывая войну в стране, некоторые документы могут выдаваться дольше, чем это предусмотрено законом. Следовательно, украинцам рекомендуют не покупать даже услугу срочного оформления паспортов.

Список учреждений, где официально оформляют паспорта
Список учреждений, где официально оформляют паспорта / Фото: МВС Украини

Реклама

Какие официальные расценки?

Согласно информации на сайте "Паспортного сервиса", стоимость оформления загранпаспорта составляет 1213 грн, срочного – 1565 грн.

Услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта за 20 рабочих дней оценивается в размере 1765 грн, за 7 дней – 2243 грн.

Оформление впервые паспорта гражданина Украины в форме ID-карты (с 14 лет) стоит 480 грн, вместо паспорта в форме книжечки – 852 грн, обмен ID-карты – 852 грн.

Среди услуг "Паспортного сервиса" – выездное оформление паспортов в разных городах, оформление вида на временное или постоянное проживание для иностранцев, обмен водительского удостоверения.

Эксперимент для украинцев за границей

10 июня в Кабмине поддержали экспериментальный проект, который должен помочь украинцам за границей оформить документы. Такое решение приняли, учитывая большое количество граждан, которые вынуждены были искать убежища за пределами Украины.

Нововведения предполагают, что украинцы смогут оформить как внутренние, так и загранпаспорта в представительствах Государственной миграционной службы в других странах. Сейчас перечень учреждений и адреса, где будут предоставлять такие услуги, формируют, а результат будет опубликован на сайте ДМС.

Проект осуществляется в сотрудничестве миграционной службы с министерствами внутренних и иностранных дел. Предварительно он будет действовать 2 года, а новые документы украинцам будут выдавать на 3 года.

Ранее изменения произошли в Государственной миграционной службе, где начали одновременно оформлять ID-карты и загранпаспорта. Такую услугу планировали ввести еще до войны, но с учетом спроса процесс ускорили.

"Сегодня" раньше рассказывали, какую новую услугу запустили в "Дії" для украинских предпринимателей, а также писали, что водительские права в Украине получили статус европейских.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с зарплатами?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,90
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,63
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
43,04
-
50,00
55,00
41,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит аренда жилья в Испании?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19369.11

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1034.43

Litecoin (LTC)

50.14

Ripple (XRP)

0.31

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять