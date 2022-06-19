Все деньги на "посредника": какую новую схему придумали мошенники

Злоумышленники предлагают украинцам популярную услугу и устанавливают наценки

Украинцев призывали не пользоваться услугами "посредников" при оформлении документов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабного вторжения РФ и причиненного ущерба, в Украине вырос спрос на услугу по оформлению биометрических паспортов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, ситуацией активно пользуются мошенники, предлагающие услуги так называемого посредничества.

Реклама

В заявленные услуги входит "упрощенная" процедура оформления документов. Мошенники размещают сообщения в интернете и выставляют завышенную цену за "посредничество".

По информации правоохранителей, такие действия незаконны, поэтому гражданам настойчиво не рекомендуют пользоваться и платить за такие услуги.

Где официально оформить документы?

Получить биометрические документы гражданина Украины – внутренний или загранпаспорт – можно в территориальных органах и подразделениях миграционной службы, расположенных в регионах, где нет активных боевых действий.

Реклама

Продолжают работать также Центры предоставления административных услуг и центры обслуживания граждан "Паспортный сервис", где можно заказать аналогичные услуги.

Учитывая войну в стране, некоторые документы могут выдаваться дольше, чем это предусмотрено законом. Следовательно, украинцам рекомендуют не покупать даже услугу срочного оформления паспортов.

Список учреждений, где официально оформляют паспорта / Фото: МВС Украини

Реклама

Какие официальные расценки?

Согласно информации на сайте "Паспортного сервиса", стоимость оформления загранпаспорта составляет 1213 грн, срочного – 1565 грн.

Услуга одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта за 20 рабочих дней оценивается в размере 1765 грн, за 7 дней – 2243 грн.

Оформление впервые паспорта гражданина Украины в форме ID-карты (с 14 лет) стоит 480 грн, вместо паспорта в форме книжечки – 852 грн, обмен ID-карты – 852 грн.

Среди услуг "Паспортного сервиса" – выездное оформление паспортов в разных городах, оформление вида на временное или постоянное проживание для иностранцев, обмен водительского удостоверения.

Эксперимент для украинцев за границей

10 июня в Кабмине поддержали экспериментальный проект, который должен помочь украинцам за границей оформить документы. Такое решение приняли, учитывая большое количество граждан, которые вынуждены были искать убежища за пределами Украины.

Нововведения предполагают, что украинцы смогут оформить как внутренние, так и загранпаспорта в представительствах Государственной миграционной службы в других странах. Сейчас перечень учреждений и адреса, где будут предоставлять такие услуги, формируют, а результат будет опубликован на сайте ДМС.

Проект осуществляется в сотрудничестве миграционной службы с министерствами внутренних и иностранных дел. Предварительно он будет действовать 2 года, а новые документы украинцам будут выдавать на 3 года.

Ранее изменения произошли в Государственной миграционной службе, где начали одновременно оформлять ID-карты и загранпаспорта. Такую услугу планировали ввести еще до войны, но с учетом спроса процесс ускорили.

"Сегодня" раньше рассказывали, какую новую услугу запустили в "Дії" для украинских предпринимателей, а также писали, что водительские права в Украине получили статус европейских.