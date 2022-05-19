Можна втратити гроші? Яка є небезпека для ВПО при оформленні виплат

При подачі заявок ВПО роблять помилки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато українців, що переїхали з окупованих регіонів чи тих, де відбуваються бойові дії, оформляють зараз статус внутрішньо переміщених осіб. Однак у заявках інколи трапляються помилки.

У пресслужбі Мінреінтеграції пояснили, чи можуть через неправильні дані не прийти виплати і чи можна це виправити.

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Гроші не приходили через хибні дані

Траплялися випадки, коли українцям не приходили виплати через те, що під час подачі заявки вони вказали неправильні дані чи зробили помилку. Раніше здійснити перерахунок було неможливо.

Але тепер Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким у заявках про взяття на облік ВПО можуть виправляти дані і все ж отримати допомогу.

"Завдяки уточненню даних відтепер можна перерахувати розмір такої виплати", – пояснили у відомстві.

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Крім того, тепер ВПО, які подавали заявки через "Дію", можуть одержати паперовий варіант довідки про взяття на облік.

"Дія" повернула важливу послугу для ВПО

В Україні статус ВПО і виплати можна отримати онлайн. Для цього "Дія" розробила спеціальну комплексну послугу. Однак певний час вона не працювала, тому що розробники вносили зміни згідно з новою постановою Кабміну щодо громад, які розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації.

Оновлений перелік таких громад можна перевірити у документі. Ті, хто виїхали з цих населених пунктів, можуть отримати відповідний статус.

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Раніше ми пояснювали, що треба робити, аби отримати статус ВПО у "Дії".

Крім того, "Сьогодні" розповідали, які пільги можуть отримати учасники бойових дій та їхні діти і які документи для цього потрібні.

Зокрема, йдеться про пільги у навчанні, а саме повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів, пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти, соціальні стипендії, безоплатне проживання в гуртожитку та інше.

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