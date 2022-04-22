Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Як отримати статус переселенця в "Дії" – інструкція

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 10:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як у "Дії" отримати статус внутрішньо переміщеної особи та оформити виплати
Як у "Дії" отримати статус ВПО
Як у "Дії" отримати статус ВПО / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нещодавно розробники "Дії" запустили комплексну послугу для українців. У застосунку можна оформити статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та виплати від держави.

"Сьогодні" розказує, як це зробити.

Реклама

Як отримати статус переселенця

На ресурсі "єДопомога" пояснюють, що статус ВПО можуть отримати люди, які вимушено покинули домівки, але перебувають в Україні.

Щоб отримати такий статус, потрібно бути зареєстрованим у одній з цих областей:

  • Волинська;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Київська;
  • м. Київ;
  • Луганська;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Херсонська;
  • Чернігівська.

Також послуга доступна, якщо ви зареєстровані у одній з цих областей як платник ЄСВ.

Реклама

Щоб отримати статус переселенця у "Дії", зробіть такі кроки:

  • завантажте застосунок "Дія" або оновіть його;
  • переконайтеся, що у вас є ID-картка чи біометричний закордонний паспорт"
  • зайдіть у розділ "Послуги" та виберіть "Отримати статус ВПО";
  • укажіть свою актуальну адресу;
  • підтвердьте своє місце перебування за допомогою геолокації;
  • якщо у вас є діти, можете отримати статус переселенця і для них.

Як оформити виплати для ВПО

Переселенці можуть отримувати допомогу по 3 000 грн на дитину та 2 000 грн на дорослого. Щоб це зробити, у "Дії" потрібно після надсилання заявки на отримання статусу ВПО натиснути "Хочу отримувати допомогу". Потім потрібно обрати картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо такої картки немає – її потрібно оформити.

Щоб подати заявку на виплати дітям, потрібно зробити схожі кроки, але вже користуватися електронним свідоцтвом про народження у застосунку. Якщо свідоцтво про народження дитини не підтягується автоматично, його можна додати вручну.

Реклама

Як у "Дії" подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно

Раніше "Сьогодні" писали, що подати заявку може будь-який українець через застосунок, якщо у нього пошкоджено чи зруйновано:

  • приватний будинок (садибний, дачний чи садовий);
  • квартира;
  • інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

А щоб подати заявку, треба:

  • зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";
  • заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Таку заяву можна подати не лише в застосунку, а і на порталі "Дія". Зробити це можна таким способом:

  • авторизуватися на порталі "Дія";
  • заповнити форму;
  • перевірити інформацію та відправити повідомлення.

Далі потрібно просто чекати на інформацію щодо початку процедури оцінки та компенсації, які будуть визначені урядом.

Ми також розповідали, що "Дія" повернула можливість внести зміни або закрити ФОП.

Читайте і про те, що зловмисники продовжують вигадувати все нові способи, щоб виманити персональні дані й гроші з рахунків українців, і як захиститися від небезпеки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

Цитата на segodnya.ua
Михайло Подоляк Радник керівника Офісу президента
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Мобілізаційне завдання
Хто може бронювати чоловіків?👇
Дізнатись
Великодні свята
Як працюватимуть банки
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
34,50
34,00
37,50
28,27
35,56
33,86
39,47
29,72
35,56
33,86
37,65
29,50
-
33,79
37,40
28,29
-
32,49
39,49
29,48
-
-
-
28,98
-
-
-
30,48
-
33,86
37,65
29,97
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
28,37
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти