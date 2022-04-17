Можна не платити! Хто має право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті

Є декілька категорій громадян, що мають право пільгового проїзду / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Перелік категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд в українських містах залишається незмінним.

Про це інформує комунальне підприємство "Миколаївелектротранс", яке повідомило раніше про відновлення платного проїзду в Миколаєві.

Реклама

Так, право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті мають:

учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, постраждалі учасники Революції Гідності;

люди з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи;

громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1;

учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2;

діти з інвалідністю до 18 років;

ветерани військової служби; ветерани органів внутрішніх справ; ветерани Національної поліції; ветерани державної пожежної охорони; ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; ветерани служби цивільного захисту; ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України; ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України; ветерани податкової міліції;

люди з інвалідністю внаслідок військової служби;

батьки військовослужбовця, загиблого чи померлого або безвісти зниклого під час проходження військової служби;

реабілітовані;

люди з інвалідністю;

люди, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);

діти з багатодітної сім’ї;

жертви нацистських переслідувань;

пенсіонери за віком.

Транспортні пільги для українців в Польщі

Польща змінила правила, за якими українські біженці могли безкоштовно пересуватися польськими поїздами.

Суть змін така: безкоштовний проїзд для українців у другому класі потягів економ категорій (TLK i IC) залишається. Однак якщо раніше (до 1 квітня) кожен українець міг їздити на цьому транспорті, просто показавши паспорт, то з 1 квітня 2022 року це можуть робити лише ті, хто приїхав до Польщі після 24 лютого.

Реклама

Нагадаємо, що послуга доступна для:

дітей та підлітків до 18 років;

жінок;

чоловіків від 18 до 60 років, які мають інвалідність;

чоловіків старше 60 років.

Для тих українців, які прямують до Чехії, Німеччини, Словаччини, Австрії, Угорщини, буде видаватися спеціальний безплатний квиток до останньої польської станції. Далі ж – відповідно до правил залізниці іншої країни.

Раніше ми розповідали, що найбільше подорожчає для українців в травні: вода, світло чи газ.

Реклама

Також ми писали, у скільки обійдеться парковка і оренда автомобіля в Польщі.