Чи можна переводити валюту за кордон – обмеження Нацбанку

Скільки валюти можна переводити за кордон з України / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українцям дозволено переводити за кордон іноземну валюту, однак із деякими обмеженнями.

Про це розповіли у Національному банку України.

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За кордон із власних карток на карти фізичних осіб можна переводити до 100 тис. грн (в еквіваленті) щомісяця, це приблизно 3,4 тис.доларів.

Без обмежень можна робити деякі валютні перекази, а саме:

оплату навчання;

витрати, пов'язані зі смертю громадян;

лікування у медичних закладах;

транспортування хворих за кордон.

Винятки із правил

Для сприяння волонтерській діяльності фізичним особам можна переказувати більше валюти за кордон, а саме 400 тис. грн в еквіваленті (приблизно 13,5 тис. доларів) для придбання деяких видів товарів.

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До переліку входять:

бронежилети;

каски;

шоломи;

військова та тактична форма, взуття, захисний одяг;

оптичні прилади для стеження;

безпілотні літальні апарати;

спальні мішки, каремати та ін.

Коли чекати послаблень

Голова Національного банку Кирило Шевченко розповів, що різниця між офіційним курсом в Україні та вартістю валюти на чорному ринку вже не така велика, як була на початку війни.

Це означає, що ситуація стабілізується, і незабаром Нацбанк може почати знімати або послаблювати валютні обмеження.

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Проте це робитиметься поступово, щоб не зашкодити банківській системі. У НБУ також розповіли, що курс долара буде "розморожений" не раніше кінця війни.

"Сьогодні" раніше писали, як українці намагаються обходити валютні обмеження і розповідали, що буде з курсом гривні після війни.