Чи можна не платити за комуналку під час війни – офіційне пояснення

/ Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Під час війни багато українців не мають зайвих коштів, і такі зобов’язання, як оплата комунальних послуг, відходять на другий план.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, чи потрібно оплачувати комуналку під час воєнного стану, який запровадили в країні.

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Отже, нинішня ситуація не звільняє вас повністю від оплати комунальних послуг, однак деякі послаблення все ж таки є – за протермінування оплати платежів не нараховується жодна пеня і штрафи.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишев підтвердив, що Кабмін заборонив нарахування, стягнення штрафів у разі несвоєчасної або неповної оплати за житлово-комунальні послуги в умовах військового стану.

Тобто ви можете оплачувати комуналку по можливості, а якщо наразі її немає – зробити це після війни.

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Раніше експертка з питань у галузі ЖКГ, засновниця ГО "УПС Життя в моєму місті" та голова ГО "Кирилівський Гай" Кристина Ненно порадила не платити за комунальні послуги, якщо такої можливості немає, і дбати насамперед про своє життя.

Чи потрібно платити за кредит?

Отже, воєнний стан не звільняє і від сплати тіла та відсотків кредиту, однак українські банки, з огляду на ситуацію, пішли на деякі поступки.

Більшість популярних фінустанов вже оголосила про так звані "кредитні канікули", терміном від 1 до 3 місяців.

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Про деякі пільги вже оголосили ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, ПУМБ, Альфа-Банк та Райффайзен Банк.

У кожної установи свої правила, тож інформацію щодо вашого кредиту потрібно дізнаватись саме в тому банку, в якому ви його формували.

"Сьогодні" також писали, як отримати пенсію під час війни, і розповідали, як світ допомагає нам битися з ворогом.