Шахраї відкрили полювання на клієнтів ПриватБанку – як не потрапити на гачок

ПриватБанк попередив переселенців про схему шахраїв / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк попередив українців разом з кіберполіцію про шахрайські сайти, які маскуються під сайт банку і порталу "Дія".

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

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Зазначається, що ПриватБанк подав заяву у правоохоронні органи на аферистів, які розсилають українцям повідомлення та запрошення скористатися фейковим ботом "Дія" під приводом отримання державної допомоги ВПО.

"Користувачам фейкового телеграм боту далі пропонують перейти за посиланнями на фішінгові сайти, які незаконно використовують айдентику ПриватБанку та Приват24", – йдеться у повідомленні.

Перехід за такими посиланнями є дуже небезпечним, оскільки шахраї крадуть і використовують дані карток, які ви ввели, для викрадення коштів із них. У жодному разі не переходьте за сторонніми посиланнями та користуйтеся лише офіційними сторінками.

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Приклад фейкового боту:

Допомога українцям через ПриватБанк

Деякі клієнти банку досі не отримали від держави обіцяні 6,5 тис. грн, хоча подали заявку вчасно і успішно.

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При чому ті, хто подав заявку на самому початку запуску програми, вже отримали свої кошти, а ті, хто вскочив в останній вагон –досі ні.

ПриватБанк відреагував на скарги клієнтів, пояснивши, що установа є одержувачем коштів від Міністерства економіки та здійснює зарахування на картку відразу, як тільки гроші надходять на рахунки банку.

Тобто усі, хто успішно подав заявку обов’язково отримають кошти, просто треба ще почекати.

"Сьогодні" раніше писали, як отримати виплати через Ощадбанк, і розповідали про випуск ПриватБанком нової картки "Простір".