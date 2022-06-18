Шахраї масово зламують Facebook-сторінки українців — як не втратити всі гроші

Випадки шахрайства у соцмережі, на жаль, не поодинокі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Випадки, коли шахраї зламують сторінки українців у Facebook і використовують для власних цілей, почастішали. Злочинці або виманюють кошти, або розміщують потрібну їм інформацію різного характеру.

Як правильно поводитись у разі злому сторінки, повідомили у Держслужбі зв'язку.

Здебільшого злочинці розсилають прохання всьому списку друзів "позичити" гроші.

Як діяти при зламі облікового запису?

Якщо ви не втратили доступ до вашого облікового запису, то в першу чергу варто терміново змінити пароль на сторінці. Для цього варто діяти за інструкцією:

Відкрийте меню у верхньому правому куті сторінки Facebook. Виберіть Установки та конфіденційність, а потім натисніть Установки. Виберіть пункт Безпека та авторизація. Натисніть кнопку Змінити поруч із пунктом Змінити пароль. Введіть поточний та новий паролі. Натисніть Зберегти зміни. Повідомте Facebook, що ваш обліковий запис зламали.

Якщо ж доступ до облікового запису втрачено, то негайно попросіть друзів повідомити адміністрацію Facebook, що вашу сторінку зламали. Для цього:

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в шапці сторінки натисніть три точки і виберіть пункт "Отримати підтримку або поскаржитися на профіль";

натисніть "Я хочу допомогти";

натисніть "Злам облікового запису".

ПриватБанк блокує картки через шахрайство

Все частіше стали зʼявлятися відгуки про те, що ПриватБанк ні з того ні з сього блокує картки. Хтось їх може відновити за 10 хв, звернувшись у службу підтримки, а комусь для цього потрібно більше часу та постійні підтвердження особи.

Однак, як стверджують у банку, картку клієнту блокують не просто так, цьому є цілком обгрунтовані причини, а саме – шахраї, які надають чужі номери телефонів (за допомогою перевипуску СІМ-карток) і намагаються отримати доступ до чужого банківського рахунку. Банк намагається не допустити ці схеми.

Як зауважують вони у відповідях на подібні скарги своїх клієнтів, картка блокується з метою протидії шахрайству.

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"Бувають ситуації, коли недобросовісні особи отримують доступ до мобільного номеру шляхом перевипуску сім-картки і в цьому випадку смс не є перешкодою для них", — кажуть вони.

Раніше ми розповідали, як в Україні орудують телефонні шахраї, а також писали, як клієнтка ПриватБанку втратила 100 тис. грн.