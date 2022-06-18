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Шахраї масово зламують Facebook-сторінки українців — як не втратити всі гроші

Уляна Лебич
18 червня, 13:20
Шахраї використовують сторінки не лише для виманювання грошей, але й для розміщення потрібної їм інформації

Випадки шахрайства у соцмережі, на жаль, не поодинокі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Випадки, коли шахраї зламують сторінки українців у Facebook і використовують для власних цілей, почастішали. Злочинці або виманюють кошти, або розміщують потрібну їм інформацію різного характеру.

Як правильно поводитись у разі злому сторінки, повідомили у Держслужбі зв'язку.

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