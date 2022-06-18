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Мошенники массово взламывают Facebook-страницы украинцев — как не потерять все деньги

Ульяна Лебич
18 июня, 13:20
Мошенники используют страницы не только для выманивания денег, но и для размещения нужной им информации

Случаи мошенничества в соцсети, к сожалению, не единичны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Случаи, когда мошенники взламывают страницы украинцев в Facebook и используют для собственных целей, участились. Преступники либо выманивают средства, либо размещают нужную им информацию разного характера.

Как правильно вести себя в случае взлома страницы, сообщили в Госслужбе связи.

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