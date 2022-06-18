Мошенники массово взламывают Facebook-страницы украинцев — как не потерять все деньги

Случаи мошенничества в соцсети, к сожалению, не единичны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Случаи, когда мошенники взламывают страницы украинцев в Facebook и используют для собственных целей, участились. Преступники либо выманивают средства, либо размещают нужную им информацию разного характера.

Как правильно вести себя в случае взлома страницы, сообщили в Госслужбе связи.

В основном преступники рассылают просьбу всему списку друзей "одолжить" деньги.

Как действовать при взломе аккаунта?

Если вы не потеряли доступ к вашему аккаунту, то в первую очередь стоит срочно изменить пароль на странице. Для этого следует действовать по инструкции:

Откройте меню в правом верхнем углу страницы Facebook. Выберите Настройки и конфиденциальность, затем нажмите Настройки. Выберите пункт Безопасность и авторизация. Нажмите кнопку Изменить рядом с пунктом Изменить пароль. Введите текущий и новый пароль. Нажмите Сохранить изменения. Сообщите Facebook, что вашу учетную запись взломали.

Если же доступ к аккаунту потерян, то немедленно попросите друзей сообщить администрации Facebook, что вашу страницу взломали. Для этого нужно

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в шапке страницы нажать три точки и выбрать пункт "Получить поддержку или пожаловаться на профиль";

нажать "Я хочу помочь";

нажать "Взлом учетной записи".

ПриватБанк блокирует карты из-за мошенничества

Все чаще стали появляться отзывы о том, что ПриватБанк ни с того ни с сего блокирует карты. Кто-то их может восстановить через 10 мин, обратившись в службу поддержки, а кому-то для этого требуется больше времени и подтверждение личности.

Однако, как утверждают в банке, карту клиенту блокируют не просто так, этому вполне обоснованы причины, а именно – мошенники, которые предоставляют чужие номера телефонов (с помощью перевыпуска СИМ-карт) и пробуют получить доступ к чужому банковскому счету. Банк старается не допустить эти схемы.

Как отмечают они в ответах на подобные жалобы своих клиентов, карта блокируется с целью противодействия мошенничеству.

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"Бывают ситуации, когда недобросовестные лица получают доступ к мобильному номеру путем перевыпуска сим-карты и в этом случае смс не препятствует им", – пишут они.

Раньше мы рассказывали, как в Украине орудуют телефонные мошенники, а также писали, как клиентка ПриватБанка потеряла 100 тыс. грн.