Monobank неочікувано заблокував картку – як українка залишилась без грошей

Клієнтці банку раптово заблокували картку / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні, monobank

Клієнтка Monobank, яка користувалась послугами фінансової установи 4 роки, поскаржилась на вкрай неприємну ситуацію, яка сталася з нею під час війни.

Як вона пояснила у відгуку на сайті "Мінфін", ще 30 квітня їй раптово відмовили в обслуговуванні: причин не пояснили і заблокували картку.

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"Я залишилася без грошей на тиждень під час війни, отримала нервовий зрив (цікаво, ви оплатите мені лікування?) і вирішила вивчити всі положення та правила вашого банку", – зазначила українка.

За її словами, відповідно до правил банку, їй не мали раптово блокувати картку. Згідно з документами, банк має право відмовити лише у випуску, активації, перевипуску чи розблокування картки або відмовитись надати / відновити кредитний ліміт.

З огляду на ситуацію, клієнтка запропонувала Monobank зробити кілька оновлень, які б значно полегшили життя клієнтів:

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дозволити заходити в профіль з різних пристроїв лише з авторизацією по фото;

надати клієнту можливість скористатись послугами банку в день блокування картки, щоб зняти залишки грошей;

запровадити опитування серед клієнтів для поліпшення обслуговування;

надсилати повідомлення про блокування картки.

Що відповіли у банку?

У службі підтримки Monobank зазначили, що ситуація й справді неприємна. Співробітники фінустанови додали, що банк ухвалює виважені рішення щодо можливості обслуговування, аналізує інформацію з різних перевірених джерел.

"Повідомити вам точну причину відмови не можемо через політику банку", – пояснили клієнтці.

Однак там додали, що пропозиції українки передали на розгляд та подякували за них.

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Послуга інтернет-еквайрингу

У травні Monobank запровадив послугу інтернет-еквайрингу для своїх клієнтів. Українці, що ведуть бізнес онлайн, отримали змогу простіше приймати платежі за товари – це одноразові розрахунки, що зручно для торговців у Мережі.

Клієнти банку можуть налаштувати оплату картками на своєму сайті, у мобільному додатку чи інтернет-магазині. Для будь-якої форми бізнесу доступний гнучкий набір інструментів:

для збору донатів;

для власників інтернет-магазинів;

для власників сайтів та індивідуальних проєктів;

для ФОП та благодійних фондів.

До кінця червня тариф за користування послугою становитиме 0,6% від суми кожної операції.

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