Monobank неожиданно заблокировал карту – как украинка осталась без денег

Клиентке банка внезапно заблокировали карту / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня, monobank

Клиентка Monobank, пользовавшаяся услугами финансового учреждения 4 года, пожаловалась на крайне неприятную ситуацию, которая произошла с ней во время войны.

Как она объяснила в отзыве на сайте "Минфин", еще 30 апреля ей внезапно отказали в обслуживании: причин не объяснили и заблокировали карту.

Реклама

"Я осталась без денег на неделю во время войны, получила нервный срыв (интересно, вы оплатите мне лечение?) и решила изучить все положения и правила вашего банка", – отметила украинка.

По ее словам, согласно правилам банка, ей не должны были внезапно блокировать карточку. Согласно документам, банк имеет право отказать только в выпуске, активации, перевыпуске или разблокировании карты или отказаться предоставить/восстановить кредитный лимит.

Учитывая ситуацию, клиентка предложила Monobank сделать несколько обновлений, которые значительно облегчили бы жизнь клиентов:

Реклама

разрешить заходить в профиль с разных устройств только с авторизацией по фото;

предоставить клиенту возможность воспользоваться услугами банка в день блокировки карты, чтобы снять остатки денег;

ввести опрос среди клиентов для улучшения обслуживания;

отправлять сообщения о блокировке карты.

Что ответили в банке?

В службе поддержки Monobank отметили, что ситуация действительно неприятная. Сотрудники финучреждения добавили, что банк принимает взвешенные решения о возможности обслуживания, анализирует информацию из разных проверенных источников.

"Сообщить вам точную причину отказа не можем из-за политики банка", – объяснили клиентке.

Однако там добавили, что предложения украинки передали на рассмотрение и поблагодарили за них.

Реклама

Услуга интернет-эквайринга

В мае Monobank ввел услугу интернет-эквайринга для своих клиентов. Украинцы, занимающиеся бизнесом онлайн, получили возможность проще принимать платежи за товары – это единовременные расчеты, что удобно для торговцев в Сети.

Клиенты банка могут настроить оплату картами на своем сайте, в мобильном приложении или интернет-магазине. Для любой формы бизнеса доступен гибкий набор инструментов:

для сбора донатов;

для владельцев интернет-магазинов;

для владельцев сайтов и индивидуальных проектов;

для ФЛП и благотворительных фондов.

До конца июня тариф за пользование услугой составит 0,6% от суммы каждой сделки.

"Сегодня" рассказывали об особенностях SWIFT-переводов, как ими воспользоваться украинцам, а также писали, какой тариф установил "Нафтогаз" за голубое топливо для своих клиентов.