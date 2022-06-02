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Особенности SWIFT-переводов: как воспользоваться украинцам и какие преимущества

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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2 июня, 18:18
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Рассказываем о том, как перевести деньги через SWIFT, какие тарифы и особенности
Украинцы могут безопасно перечислять деньги за границу и из-за границы
Украинцы могут безопасно перечислять деньги за границу и из-за границы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Международные денежные переводы стали особенно актуальны для украинцев после полномасштабного вторжения России, ведь миллионы людей вынуждены были уехать за границу.

Редакция "Сегодня" собрала актуальную информацию о том, как работает SWIFT и каковы преимущества системы.

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Что такое SWIFT?

Международные банковские переводы SWIFT представляют собой систему платежей и передачу информации между финансовыми учреждениями в большинстве стран. Участниками сети стали более 11 тыс. банков и других организаций. Система существует почти 50 лет и отличается безопасностью переводов. Поэтому для большинства стран она уже стала стандартом.

Переводы меж банками осуществляются в информационном виде, как обмен сообщениями либо аннотациями, без использования фактических средств. А уже в конечной точке получателю выдают средства с использованием стандартного SWIFT-кода.

Особенности SWIFT

Каждое учреждение, подключенное к системе, имеет свой уникальный код на 8-11 символов. Набор знаков содержит кодовое обозначение банка и его филиалов, стран и городов. Если переводы осуществляются между двумя банками без прямой сделки, то в процесс могут привлекаться банки-посредники, но тогда стоимость и время перевода растет. Исходную валюту при этом конвертируют в валюту назначения, иногда происходит даже двойная конвертация.

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Такой процесс длится от 1 до 5 рабочих дней. За это время банковские учреждения осуществляют проверки, чтобы предотвратить мошенничество и отмывание денег. На продолжительность перевода могут влиять привлечения посредника и официальные выходные.

Как осуществить SWIFT-перевод?

Чтобы отправить международный платеж через SWIFT, банку нужно предоставить исчерпывающий список информации:

  • имя и адрес получателя;
  • название и адрес банка получателя;
  • номер счета получателя (IBAN);
  • BIC или SWIFT-код банка получателя.

После подтверждения личности, пользователь может осуществить банковский перевод онлайн со своего виртуального счета или с помощью онлайн переводов в своем банке. Прежде всего, следует проверить наличие достаточной суммы денег на счете, чтобы банк не отклонил платеж, и проверить обменный курс с учетом наценки в банке и комиссии.

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Если обменный курс пользователя устраивает, необходимо подтвердить платеж. После этого деньги конвертируют и переведут получателю в валюте банковского счета.

Какие тарифы?

SWIFT-переводы являются одними из самых дорогих способов межбанковских переводов. В тариф заложена комиссия банка, обменный курс, возможна также двойная конвертация или дополнительные сборы.

По информации ПриватБанка, стоимость отправки SWIFT-платежа (за границу) составляет 0,5% от суммы, но не менее 5 грн и не более 512 долларов (15,1 тыс. грн). С 1 апреля 2022 отменили комиссию за переводы на армию и оплату лечения.

Стоимость отправки платежей по Украине составляет 1% от суммы, но не менее 20 долларов (590 грн) и не более 500 долларов (14,7 тыс. грн) в гривнях по курсу НБУ. Если переводить с кредитных денег, то комиссия составляет 3% суммы, а с личных средств ничего не снимается.

При зачислениях платежей на карту для выплат до 30 сентября 2022 предусмотрено 0% комиссии, если счет в гривнях, и 0,5% от суммы перевода, если счет в валюте. Если снимать наличные деньги после перевода, то комиссия составляет 1% от суммы + 5 грн или 1 единица валюты в гривнях по курсу НБУ. С карточек для выплат сумма снимается без комиссии.

Преимущества и недостатки SWIFT

Основным плюсом SWIFT-переводов является гарантия безопасности и уход от мошенничества, что обеспечивает не только транзакцию, но и банковский счет. Их можно использовать почти во всех странах мира, есть широкий выбор валюты для перевода. Оформить платеж могут как физические, так и юридические лица, есть возможность воспользоваться мобильным приложением украинского банка.

Среди недостатков – достаточно длительный процесс перевода средств из-за тщательных проверок. Некоторые могут испугать тарифы на переводы, особенно с привлечением банков-посредников. Кроме этого, при SWIFT-переводах нужно указать много информации и не совершить ошибок.

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