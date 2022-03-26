Monobank блокує гроші і вимагає підтвердження — що відбувається

Банк заблокував гроші клієнта після поповнення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські банки почали вимагати від своїх клієнтів документи, що підтверджують походження грошей законним шляхом. Посилаються вони на Закон №361 із змінами від 15 березня 2022 року.

З такою ж проблемою зіткнувся бізнесмен Денис Долинський, про це він розповів у Facebook.

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Так, Monobank заблокував клієнту гроші після поповнення рахунку та вимагає довідку про їхнє походження. За словами Долинського, на рахунок надійшло 60 тис. грн.

Сьогодні мені потрібно було поміняти 1800 євро на гривню, сума за нинішніми мірками відносно невелика, приблизно дорівнює проживанню в західній частині країни на місяць. Успішно обмінявши євро на нашу гривню, як клієнт цього ж банку, я попросив покласти собі на картку гривні. Адже термінали працюють, зручно і комфортно, – написав Долинський.

Як тільки гроші опинилися на рахунку, а це трохи більш як 60 000, вони моментально стали "заблоковані"! І банк сказав, що поки я не дам підтвердження, де я їх взяв кошти, не розблокує! Серйозно, кажу я? Значить, коли мій будинок бомбили "Градами", я мав взяти весь пакет документів з собою і всі довідки з податкової?! Знущаєтеся? А потім я подумав, це ж не я один, нині це мільйони людей по всій країні, – додав він.

Бізнесмен упевнений, що безпосередню відповідальність за це несуть чиновники Нацбанку.

Він також показав листування зі службою підтримки Monobank.

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Повідомлення від банку / Фото: Facebook

Листування клієнта з банком / Фото: Facebook

Зміни в Законі від 15 березня 2022 року

Згідно зі змінами до Закону №361, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні:

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банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їхньому внесенні клієнтом – фізичною особою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який відповідає пороговій фінансовій операції, у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості;

банкам забороняється здійснювати видаткові операції (зокрема, видавати кошти у готівковій формі, проводити їхній переказ) за рахунками клієнтів-фізичних осіб із коштами, зазначеними в абзаці другому цього пункту, крім випадків переказу таких коштів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних Сил України та/або для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від дій держави-агресора Російської Федерації, а також для придбання облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

Банк попередньо повідомляє клієнта-фізичну особу про обмеження видаткових операцій з коштами.

Законодавство в Україні з питань переказу коштів

Згідно із Законом №5559 від 25 травня 2021 року, українцям дозволено здійснювати грошові перекази на суму не більше 5000 гривень без фінансового моніторингу.

"Фінансовий моніторинг станом на цей час не поширюється на переказ на суму 4999 гривень, а переказ на одну гривню більше, тобто на суму п'ять тисяч гривень уже підлягає заходам фінансового моніторингу", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Раніше після ухвалення Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", який набув чинності 28 квітня 2020 року, НБУ зазначив, що банк може ставити питання, якщо сума угоди буде невластива для конкретного клієнта і в деяких випадках вимагати підтвердження походження грошей.

Нацбанк змінив правила кредитування на час війни

"Сьогодні" вже писали, що на час дії в Україні воєнного стану та в 30-денний термін після його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитором у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом.

Окрім цього, українцям спишуть неустойки (штраф, пеня) та інші платежі за споживчі кредити, нараховані з 24 лютого 2022 року (включно), за прострочення виконання своїх боргових зобов'язань.

Раніше ми розповідали, в яких місцях не можна зберігати кредитні картки. Також ми писали, що на час війни скасували ліміт суми гарантування депозитів.