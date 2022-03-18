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В Україні зміняться правила для кредитів та депозитів: чого чекати від нововведень

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18 березня, 12:11
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Розповідаємо, які нововведення для підтримки економіки запровадив президент Зеленський
Зеленський анонсував серйозні зміни
Зеленський анонсував серйозні зміни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На період дії в Україні воєнного стану ліміт суми гарантування депозитів буде скасовано. Це означає, що у разі банкрутства банку його вкладники отримають 100% своїх внесків.

Про це заявив президент країни Володимир Зеленський.

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Крім цього, для стимулювання української економіки буде запроваджено безпроцентне кредитування бізнесу та скорочено кількість ліцензій. Після ініціювання цієї процедури президентом, її мають підтримати та затвердити Верховна Рада, Нацбанк та Кабмін.

"Я доручив знайти таку законодавчу можливість, щоб держава гарантувала 100% вкладів в українських банках. 100%. Не частина, як зараз, як завжди, а повністю. Весь депозит. У будь-якому банку нашої держави. Щоб люди не втратили гроші і не боялися цього за жодних обставин", – сказав президент.

Кредити та ліцензії для бізнесу

За словами Зеленського, кредити для бізнесу під 0% будуть запроваджені на базі держпрограми кредитування підприємців. "5-7-9%".

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Пільги діятимуть до моменту скасування в Україні воєнного стану та ще місяць після цього.

Після закінчення цього терміну діятиме мінімальна ставка у 5%, а загальний обсяг кредиту може сягати 60 млн гривень.

Щодо ліцензій, то Кабмін, за словами президента, найближчим часом ухвалить рішення про масштабне скорочення регулювання бізнесу.

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З 600 видів дозволів та ліцензій залишаться тільки 20 обов'язкових, тих, які скасувати неможливо.

Чи видають банки кредити під час війни

Під час воєнного стану банки самостійно приймають рішення про запровадження кредитних канікул і про те, чи призупиняти видачу кредитів та розстрочок.

У всіх великих банках нам заявили, що видача кредитів наразі призупинена. У ПриватБанку також пояснили, що через військові дії цей процес стає фізично неможливим.

"Сьогодні" також писали, як отримати кредитні канікули у різних банках та розповідали, кому фінустанова готова піти на зустріч.

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