Monobank блокирует деньги и требует подтверждения — что происходит

Банк заблокировал деньги клиента после пополнения / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские банки начали требовать от своих клиентов документы, подтверждающие происхождение денег законным путём. Ссылаются на Закон №361 с изменениями от 15 марта 2022 года.

С такой же проблемой столкнулся бизнесмен Денис Долинский, об этом он рассказал в Facebook.

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Так, Monobank заблокировал клиенту деньги после пополнения счета и требует справку об их происхождении. По словам Долинского, на счет поступило 60 тысяч гривен.

Сегодня мне нужно было поменять 1800 евро на гривню, сумма по нынешним меркам относительно невелика, примерно равна проживанию в западной части страны в месяц. Успешно обменяв евро на нашу гривню, как клиент этого же банка, я попросил положить себе на карту гривни. Ведь терминалы работают, удобно и комфортно, – написал Долинский.

Как только деньги оказались на счету, а это чуть больше 60 тысяч, они моментально стали "заблокированы"! И банк сказал, что пока я не дам подтверждение, где я взял средства, не разблокируют! Серьезно, говорю я? Значит, когда мой дом бомбили "Градами", я должен был взять весь пакет документов с собой и все справки из налоговой?! Издеваетесь? А потом я подумал, это ведь не я один, сейчас это миллионы людей по всей стране, — добавил он.

Бизнесмен уверен, что прямую ответственность за это несут чиновники Нацбанка.

Он также показал переписку со службой поддержки Monobank.

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Сообщение от банка / Фото: Facebook

Переписка клиента с банком / Фото: Facebook

Изменения в Законе от 15 марта 2022 года

Согласно изменениям к Закону №361, на период до прекращения или отмены военного положения в Украине:

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банк не принимает мер по установлению источников происхождения средств при их внесении клиентом-физическим лицом в наличной форме на его текущий счет в размере, соответствующем пороговой финансовой операции, в случае если такой клиент не предоставил по требованию банка соответствующие документы или сведения;

банкам запрещается осуществлять расходные операции (в частности, выдавать средства в наличной форме, проводить их перевод) по счетам клиентов-физлиц со средствами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, кроме случаев перевода таких средств на специальные счета, открытые Национальным банком Украины для поддержки Вооруженных Сил Украины и/или гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от действий государства-агрессора Российской Федерации, а также для приобретения облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

Банк предварительно уведомляет клиента-физическое лицо об ограничении расходных операций с денежными средствами.

Законодательство в Украине по вопросам перевода средств

Согласно Закону №5559 от 25 мая 2021 года, украинцам разрешено осуществлять денежные переводы на сумму не более 5000 гривен без финансового мониторинга.

"Финансовый мониторинг, по состоянию на данный момент, не распространяется на перевод на сумму 4999 гривен, а перевод на одну гривню больше, то есть на сумму пять тысяч гривен уже подлежит мерам финансового мониторинга", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее после принятия Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения", который вступил в силу 28 апреля 2020 года, НБУ отметил, что банк может задавать вопрос, если сумма сделки будет несвойственна для конкретного клиента и в некоторых случаях требовать подтверждения происхождения денег.

Нацбанк изменил правила кредитования на время войны

"Сегодня" уже писали, что на время действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитором в случае просрочки выполнения обязательств за потребительским кредитом.

Кроме этого, украинцам спишут неустойки (штраф, пеня) и другие платежи за потребительские кредиты, начисленные с 24 февраля 2022 года (включительно), за просрочку выполнения своих долговых обязательств.

Раньше мы рассказывали, в каких местах нельзя хранить кредитные карты. Также мы писали, что во время войны отменили лимит суммы гарантирования депозитов.