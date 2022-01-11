Молдова знову може залишитися без газу: навіщо країна звернулася до "Газпрому"

Молдова знову не спроможна оплатити рахунки за газ перед РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Молдавський уряд знову вимушено звернувся до російського "Газпрому" із проханням відстрочити виплати за газовими контрактами за січень 2022 року.

Про це заявив віце-прем'єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину, пише агенція "ТАСС".

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Виплату зобов'язань можуть відстрочити ще на 20 днів, зараз між країнами ведуться переговори.

За словами Спину, до кінця цього тижня "Молдовагаз" планує заплатити за газ, отриманий ще в грудні 2021 року.

Віце-прем'єр розповів, що за його прогнозами "Молдовагазу" не вистачить близько 25 млн євро для оплати рахунків у січні.

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Газова криза у Молдові

У листопаді країна зіткнулася з жахливою енергетичною кризою і була не в змозі заплатити "Газпрому" за поставлений газ.

Російська компанія поставила молдавському уряду ультиматум і пригрозила відключити постачання, якщо протягом 48 годин борг не буде сплачено. Тоді країна встигла вчасно і погасила борг перед РФ у розмірі 75 млн. доларів.

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