Мобільні оператори змінили правила: що тепер недоступно українцям

Мобільні оператори змінюють правила / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися до абонентів російських операторів. Такі заходи потрібні для того, аби окупанти не мали змогу передавати інформацію з українських телефонів в Росію та Білорусь.

Про це інформує Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України в Telegram.

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Подібні обмеження діють і для абонентів, які користуються фіксованим зв’язком.

Окрім того, нині мобільні оператори обмежили можливість активації нещодавно придбаних мобільних карток. Це зроблено так само для того, щоб окупаційні війська не могли в ході своїх постійних мародерств викрадати сім-картки й використовувати їх.

"Окупанти нині не мають засобів звʼязку, за допомогою яких можуть здійснювати передачу даних, дзвінки між собою та до країн-агресорів. Тому частішають випадки викрадення мобільних телефонів українців рашистами", — говорять у Держспецзвʼязку.

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Що робити в таких випадках

Українцям рекомендують встановити пін-код для сім-картки, а також пароль на телефон.

У випадку викрадення вашого телефону, необхідно НЕГАЙНО повідомити про це вашого мобільного оператора за допомоги інших засобів звʼязку (інтернет-підтримка, телефон друга, стаціонарний апарат тощо).

Телефони з викрадентими сім-картками перестануть обслуговуватися, тим самим ви забезпечите дотримання інформаційної безпеки.

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Ціни на iPhone в Росії зашкалюють

Через вторгнення й початок повномасштабної війни з Україною десятки міжнародних компаній-гігантів вивели свій бізнес з території Росії.

Залишки популярних iPhone продають у магазинах за подвійною ціною.

На офіційному ресурсі виробника ціна на новенький iPhone 13 Pro стартує від тисячі доларів. До початку війни, коли за один долар у Росії просили в середньому 80 рублів, ціна смартфона була б від 80 тисяч рублів (22,6 тисячі гривень).

Однак зараз на сайтах російських магазинів фактично неможливо знайти цю модель дешевше ніж за 150 – 170 тисяч (від 42 до 48 тисяч гривень). Деякі продавці просять 200 – 215 тисяч за новинку (в середньому 56 – 60 тисяч гривень).

Нагадаємо, що терміново припинили співпрацю зі спонсорами кривавої війни міжнародні компанії – крім Apple, це десятки виробників товарів та продукції. Зокрема, Chevrolet, Shell, Nike, Amazon, Nestle та багато інших. Росію викидають зі спортивних змагань, фестивалів, конференцій, а бізнес просто тікає з країни, чий економічний ринок тоне.

Раніше ми писали, як працюють мобільні оператори в Україні під час війни.