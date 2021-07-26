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Світ стане "зеленим" у 2050 році? Три сценарії для глобальної енергетики

26 липня, 16:52

Ксенія Капустинська

Щорічна доповідь BNEF показала, що для досягнення вуглецевої нейтральності знадобиться багато зусиль і коштів

Світова енергетика може піти трьома шляхами / Фото: Pixabay, freepik.com

Світова енергетика до 2050 року буде розвиватися за трьома сценаріями – зеленому, сірому і червоному. Всі вони в підсумку призведуть до вуглецевої нейтральності, але різними шляхами:

  1. Червоний сценарій передбачає, що декарбонізація буде забезпечена в насамперед за допомогою ядерної енергетики.
  2. Сірий сценарій – зберігається газова і вугільна генерація, тому потрібно масштабне впровадження технологій уловлювання та зберігання вуглецю (CCS).
  3. Зелений сценарій – кліматична нейтральність досягається за допомогою потужного розвитку ВДЕ.

Про це йдеться в щорічній доповіді New Energy Outlook дослідження, який підготували аналітики BloombergNEF (BNEF).

У порівнянні з колишніми роками в BNEF набагато підвищили розмір встановленої потужності сонячних і вітрових електростанцій, необхідних для досягнення кліматичної нейтральності в глобальному масштабі, а також обсяги вироблюваної і споживаної електроенергії в такий майбутньої енергосистемі. У зеленому сценарії вироблення електроенергії повинна перевищити 120 тисяч ТВт-год.

За зеленим сценарієм для досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року буде потрібно:

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Щорічні інвестиції в енергетичний сектор, включаючи інфраструктуру, необхідно збільшити більш ніж удвічі, щоб досягти нульового балансу викидів в глобальному масштабі, вважає BNEF. Якщо сьогодні вони становлять приблизно 1,7 трлн доларів в рік, то протягом наступних трьох десятиліть потрібно вкладати приблизно 3,1-5,8 трлн на рік в середньому.

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До 2050 року у всіх сценаріях частка електрики до кінцевому споживанні енергії підвищується до 49% з нинішніх 19%, але виробляється це електрику різними способами.

Нагадаємо, раніше в Кабміні заговорили про вуглецевої нейтральності України до 2050 року. Така мета поки не встановлена офіційно.

Про що ще говорять в Україні та світі 26 липня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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