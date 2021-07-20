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У Кабміні заговорили про вуглецеву нейтральність України до 2050 року

20 липня 2021 12:40

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Оновлений план дій уже погодили з економічною стратегією і готуються остаточно схвалити

Україна готується до вуглецевої нейтральності

Україна готується до вуглецевої нейтральності / Фото: freepik.com

Україна повинна поставити перед собою амбітну мету щодо досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Для цього уряд вже розробив проєкт національного внеску України в Паризьку хартію про клімат. Документ збираються затвердити на найближчому засіданні Кабінету Міністрів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Обговорили цей проєкт сьогодні на нараді за участю віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної, міністра охорони довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра енергетики Германа Галущенка і представників Мінфіну та Мінекономіки", – додав глава уряду.

За його словами, оновлений проєкт враховує положення Національної економічної стратегії до 2030 року, яка передбачає економічне зростання в найближчі роки.

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Нагадаємо, влітку 2020 року Україна офіційно підтримала European Green Deal, нову екологічну політику Європейського Союзу. Її кінцевою метою є досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. Тепер економічна політика нашої країни в частині, що стосується євроінтеграції, повинна бути узгоджена з Європейським зеленим курсом.

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