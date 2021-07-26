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Мир станет "зеленым" в 2050 году? Три сценария для глобальной энергетики

26 июля, 16:52

Ксения Капустинская

Ежегодный доклад BNEF показал, что для достижения углеродной нейтральности понадобится много усилий и средств

Мировая энергетика может пойти тремя путями / Фото: Pixabay, freepik.com

Мировая энергетика до 2050 года будет развиваться по трем сценариям – зеленому, серому и красному. Все они в итоге приведут к углеродной нейтральности, но разными путями:

  1. Красный сценарий предусматривает, что декарбонизация будет обеспечена в первую очередь с помощью ядерной энергетики.
  2. Серый сценарий – сохраняется газовая и угольная генерация, поэтому требуется масштабное внедрение технологий улавливания и хранения углерода (CCS).
  3. Зеленый сценарий – климатическая нейтральность достигается с помощью мощного развития ВИЭ.

Об этом говорится в ежегодном докладе New Energy Outlook исследования, который подготовили аналитики BloombergNEF (BNEF).

По сравнению с прежними годами в BNEF намного повысили размер установленной мощности солнечных и ветровых электростанций, необходимых для достижения климатической нейтральности в глобальном масштабе, а также объемы вырабатываемой и потребляемой электроэнергии в такой будущей энергосистеме. В зеленом сценарии выработка электроэнергии должна превысить 120 тысяч ТВт-ч.

По зеленому сценарию для достижения углеродной нейтральности к 2050 году потребуется:

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Ежегодные инвестиции в энергетический сектор, включая инфраструктуру, необходимо увеличить более чем вдвое, чтобы достичь нулевого баланса выбросов в глобальном масштабе, считает BNEF. Если сегодня они составляют примерно 1,7 трлн долларов в год, то в течение следующих трех десятилетий нужно вкладывать примерно 3,1-5,8 трлн в год в среднем.

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К 2050 году во всех сценариях доля электричества к конечном потреблении энергии повышается до 49% с нынешних 19%, но вырабатывается это электричество разными способами.

Напомним, ранее в Кабмине заговорили об углеродной нейтральности Украины до 2050 года. Такая цель пока не установлена официально.

О чем еще говорят в Украине и мире 26 июля, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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