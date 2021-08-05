Мінсоцполітики шукає порушників. Чиї субсидії опинилися під загрозою

Субсидіантів ретельно перевіряють / Фото: Сьогодні
Кількість одержувачів субсидій на оплату послуг ЖКГ в Україні практично не змінилася, навіть незважаючи на посилені перевірки субсидіантів. Під час верифікації влітку-2021 у першу чергу знаходять порушників, які отримують субсидії при наявності великих депозитів або здійснюють дорогі покупки.
Про це розповіла міністерка соцполітики Марина Лазебна в ефірі телеканалу LIVE.
"Перевірки виявили певну кількість людей, які мають значні депозитні рахунки, які здійснюють дорогі покупки. Але субсидія – це про справедливість. Фактично платники податків допомагають тим, хто не може самостійно оплачувати свої комунальні послуги. Проте, за статистикою, навіть після перевірки в цьому літньому періоді субсидіантів рівно стільки, скільки було минулого літа", – сказала Лазебна.
За що можуть позбавити субсидії
- Загальна площа житла перевищує 120 кв. м в багатоквартирному будинку або 230 кв. м в індивідуальному будинку;
- Є авто, яким менше п'яти років з дати випуску, або два і більше автомобіля, яким немає 15 років з дати випуску;
- Протягом останнього року придбана квартира, земельна ділянка, автомобіль (крім мопеда або причепа) або товари тривалого користування на 50 тис. грн і більше;
- Є банківський депозит в сумі понад 100 тис. грн;
- Протягом року був продаж або купівля іноземної валюти і/або банківських металів на понад 50 тис. грн;
- Задекларовано відсутність доходу, але при цьому людина перебувала за кордоном більше 60 днів (виключення: перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною);
- Є заборгованість по оплаті послуг ЖКГ або аліментів більш ніж за три місяці;
- Не повернули в бюджет незаконно отриману субсидію за попередній період;
- Немає доходів, при цьому людина ніде не вчився, не працював, не мав статусу безробітного.
Нагадаємо, з 1 травня 2021 року частини українців для отримання субсидії доведеться знову подавати документи. Це потрібно в трьох випадках (і якщо субсидія надавалася безготівково):
- при зверненні вперше або за допомогою на придбання скрапленого газу та пічного палива;
- при зверненні переселенців і тих, хто оформляв допомогу на знімне житло;
- якщо субсидію призначали без урахування родичів, які не живуть за місцем прописки.
До речі, форма заяви про призначення субсидії змінилася. Також з'явилися нові пункти в декларації про доходи, яку потрібно подавати разом із заявою.
Також новини "Сьогодні" розповідали про найпоширеніші схеми незаконного отримання субсидій.
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