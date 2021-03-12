В Україні перевіряють одержувачів субсидій: список найчастіших порушень

В Україні за рік провели верифікацію соцвиплат на 455 млрд гривень і виявили 2,5 млн випадків, коли одержувачі потребували додаткових перевірок. У 78% таких випадків органи місцевої влади підтвердили наявність порушень. Як відомо, за підсумком місцевих перевірок, наприклад, можуть змусити повернути державі субсидію.

Реклама

Саме по субсидіях і виявили найбільше невідповідностей – 70% від загальної кількості, підрахували в Мінфіні.

Найпоширенішими проблемами є:

виплати вже після смерті одержувача;

виплати сім'ям, які зробили покупки більш ніж на 50 тис. гривень;

виплати тим, у кого є автомобіль, з дати випуску якого пройшло менше 5 років;

отримання субсидій одночасно за двома різними адресами.

Читайте також: Мінус шахрайські п’явки: чому верифікація держвиплат настільки важлива

В тренді Бензин став ще дорожчим: скільки тепер коштує заправити машину

Нагадаємо, в Україні існує три етапи перевірок отримувачів субсидій:

превентивна верифікація – в режимі реального часу, коли людина звертається за державною допомогою;

поточна верифікація – в процесі призначення допомоги;

ретроспективна верифікація – після виплат від держави.

Реклама

Після цих трьох етапів уповноважений орган здійснює додаткову перевірку і визначає, чи потрібно людині повернути отримані гроші.

А про те, як під час карантину нараховують субсидії, раніше розповіли в Кабміні:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама