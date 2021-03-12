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В Україні перевіряють одержувачів субсидій: список найчастіших порушень

12 березня, 16:51

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Мінфін виявив 2,5 млн сумнівних випадків, більшість проблем підтвердилося

В Україні за рік провели верифікацію соцвиплат на 455 млрд гривень і виявили 2,5 млн випадків, коли одержувачі потребували додаткових перевірок. У 78% таких випадків органи місцевої влади підтвердили наявність порушень. Як відомо, за підсумком місцевих перевірок, наприклад, можуть змусити повернути державі субсидію.

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Саме по субсидіях і виявили найбільше невідповідностей – 70% від загальної кількості, підрахували в Мінфіні.

Найпоширенішими проблемами є:

  • виплати вже після смерті одержувача;
  • виплати сім'ям, які зробили покупки більш ніж на 50 тис. гривень;
  • виплати тим, у кого є автомобіль, з дати випуску якого пройшло менше 5 років;
  • отримання субсидій одночасно за двома різними адресами.

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Нагадаємо, в Україні існує три етапи перевірок отримувачів субсидій:

  • превентивна верифікація – в режимі реального часу, коли людина звертається за державною допомогою;
  • поточна верифікація – в процесі призначення допомоги;
  • ретроспективна верифікація – після виплат від держави.
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Після цих трьох етапів уповноважений орган здійснює додаткову перевірку і визначає, чи потрібно людині повернути отримані гроші.

А про те, як під час карантину нараховують субсидії, раніше розповіли в Кабміні:

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