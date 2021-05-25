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400 тисяч українців повинні знову подати документи на субсидію: названо три категорії

25 травня, 07:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Трьом мільйонам українців субсидії перепризначать автоматично

Субсидію потрібно оформити по-новому

Субсидію потрібно оформити по-новому / Фото: Олександр Яремчук, Сьогодні

Частині українців для отримання субсидії доведеться знову подавати документи. Це потрібно у трьох випадках, якщо субсидія надавалася безготівково.

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Валерій Шапоренко.

Так, допомога призначається людям, які звертаються вперше, або тим, хто просить гроші на придбання скрапленого газу та пічного палива. Також знову заповнити документи доведеться переселенцям та тим, хто оформлював допомогу на орендоване житло. І третя категорія – ті, кому субсидію призначали без урахування родичів, які не живуть за місцем прописки.

За підрахунками Мінсоцполітики, повторно звертатися по субсидію мають 400 тисяч осіб. А решті – це близько трьох мільйонів українців – допомогу продовжать автоматично.

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Нагадаємо, Кабмін змінив оновлені з 1 травня правила надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема:

  • повертають автоматичне перепризначення вже оформлених виплат тим сім'ям, у яких немає жодних спірних майнових моментів та інших "протипоказань" до призначення допомоги;
  • не вестимуть облік доходів, отриманих з банківських депозитів;
  • збільшать до 100 тис. грн граничний розмір депозиту, з яким можна буде отримати допомогу (було 50 тис. грн);
  • змінять правила обліку житлової нерухомості – можна буде мати більше одного об'єкта у власності, якщо один із них знаходиться в селі або належить одразу кільком особам.
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Також нагадаємо, згідно з минулими правилами, всі отримувачі субсидій з 1 травня мали заново подати заяви на отримання допомоги. На це відвели кілька місяців, але народний депутат Олексій Кучеренко попереджав: документи краще подавати вже зараз, адже нові правила можуть спровокувати невдоволення населення і "конфліктні ситуації".

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