Мільйони за непотріб: у населення РФ чергова істерія через вихід McDonald’s з ринку

Населення РФ по-своєму реагує на закриття мережі McDonald's / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росіяни масово почали продавати фірмову форму McDonald’s після остаточного виходу компанії з країни. Асортимент дуже широкий, так само як і ціни на вже нікому не потрібну продукцію.

Редакція "Сьогодні" промоніторила російський сайт з оголошеннями та пропонує дізнатися, що продають експрацівники популярної мережі закладів швидкого харчування.

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Одяг

Найпоширеніша пропозиція – це повний комплект одягу працівника McDonald’s. Поло продають за 600 рублів (270 грн), брюки – за 500 рублів (225 грн), а взуття – за 400 рублів (180 грн). Разом форма обійдеться у 1500 рублів, або 676 грн.

Форма McDonald’s / Фото: скріншот

В асортименті є червоні флісові кофтинки з написом McDonald’s. За таку річ власник просить 2500 рублів, або 1127 грн.

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Светр McDonald’s

Колаборація кількох брендів також оцінюється дорожче. Продавець звичайної бавовняної футболки, виданої під маркою Travis Scott та з написом McDonald’s, просить за неї 1500 рублів, або 676 грн.

Футболка McDonald’s / Фото: скріншот

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Піком фірмового одягу в Росії, здається, вважають худі колаборації Travis Scott і McDonald’s. За светр з надписами та логотипом мережі доведеться заплатити 5000 рублів (2255 грн).

Худі McDonald’s / Фото: скріншот

Головні убори

Ціннішим предметом, якщо судити за цінами, є фірмова бейсболка. За чорний головний убір з логотипом McDonald’s і смайликом просять стільки ж, як за цілу уніформу – 1500 рублів, або 676 грн.

Бейсболка McDonald’s / Фото: скріншот

Ціна на чорну кепку зі стилізованою літерою "M" становить 2500 рублів (1127 грн), а на червону бандану з написами, як у меню закладу, – 300 рублів (135 грн).

Кепка і бандана McDonald’s

Аксесуари

Як з’ясувалося, в американської мережі ресторанів є навіть фірмові аксесуари. Власник ременя з логотипом McDonald’s продає його за 200 рублів (90 грн).

Пасок McDonald’s

Дехто збуває оригінальні аксесуари дорожче, наприклад, ремінь за 400 рублів (180 грн), шовкову хустинку – за 250 рублів (112 грн), а метелик та пряжки – за 150 рублів (67 грн).

Набір аксесуарів McDonald’s / Фото: скріншот

Активно збувають і шопери з логотипом відомої мережі. За штуку просять 349 рублів (157 грн), але гуртом вийде дешевше. За дві торбини доведеться заплатити 649 рублів (292 грн), а за п’ять – 1300 рублів (586 грн).

Шопер McDonald’s / Фото: скріншот

З логотипом закладів, які вже не працюватимуть у Росії, є навіть в’язані рукавиці. За рожеві аксесуари просять 1000 рублів (451 грн).

Рукавиці McDonald’s / Фото: скріншот

Космічні ціни

Як водиться на російському ринку, не обійшлося без пропозицій з космічними цінами на те, що в тренді. На сайті з оголошеннями намагаються реалізувати футболки та кепки працівників McDonald’s за ціною 1-1,5 млн рублів (451 – 676 тис. грн).

McDonald’s за 1,5 млн / Фото: скріншот

Власники пояснюють, що продають таку продукцію за завищеною ціною, бо "вона того варта". "Так дешево, тому що закупівля була до введення додаткових санкцій. Я вірю, що знайдеться поціновувач і не пожаліє жодної суми заради цього дива", – оптимістично зауважив автор повідомлення.

McDonald’s за 500 тис.

За 200-500 тис. рублів (90-225 тис. грн) в асортименті є також "ексклюзивні" поло та брендована червона кепка з прапором і гербом СРСР на козирку.

McDonald's йде з Росії

Мережа ресторанів McDonald's пропрацювала в Росії понад 30 років, але вирішила вийти з країни, що розв’язала війну в Україні. Покупця на свій бізнес американська корпорація вже шукає.

Як повідомили в компанії, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну там було 850 ресторанів, де працювало 62 тис. осіб. Після 24 лютого всі заклади швидкого харчування закрили, але продовжували платити зарплату працівникам.

Зараз же вирішили не відновлювати свою роботу в країні-агресорці. Після виходу росіянам заборонять використовувати назви, логотипи, брендинг та меню ресторанів. Втім, компанія залишить собі права на товарний знак у РФ.

Раніше "Сьогодні" писали, що нафтовий гігант Shell уже знайшов покупця на свою мережу заправок у Росії та завод у Твері. Водночас через вихід іноземних компаній російські автомобілі залишилися без важливих елементів для безпеки пасажирів, тож вимоги до виробництва машин вирішили послабити.