Миллионы за хлам: у населения РФ очередная истерия из-за выхода McDonald's с рынка

Население РФ по-своему реагирует на закрытие сети McDonald's / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россияне массово начали продавать фирменную форму McDonald's после окончательного выхода компании из страны. Ассортимент очень широк, равно как и цены на уже никому не нужную продукцию.

Редакция "Сегодня" промониторила российский сайт с объявлениями и предлагает узнать, что продают экс-работники популярной сети заведений быстрого питания.

Реклама

Одежда

Самое распространенное предложение – полный комплект одежды работника McDonald's. Поло продают за 600 рублей (270 грн), брюки – за 500 рублей (225 грн), а обувь – за 400 рублей (180 грн). Итого форма обойдется в 1500 рублей, или 676 грн.

Форма McDonald’s / Фото: скриншот

В ассортименте есть красные флисовые кофточки с надписью McDonald's. За такую вещь владелец просит 2500 рублей или 1127 грн.

Реклама

Кофта McDonald’s / Фото: скриншот

Коллаборация нескольких брендов оценивается дороже. Продавец обычной хлопчатобумажной футболки, выданной под маркой Travis Scott и с надписью McDonald's, просит за нее 1500 рублей, или 676 грн.

Футболка McDonald’s / Фото: скриншот

Реклама

Пиком фирменной одежды в России, кажется, считают худи коллаборации Travis Scott и McDonald's. За свитер с надписями и логотипом сети придется заплатить 5000 рублей (2255 грн).

Худи McDonald’s / Фото: скриншот

Головные уборы

Более ценным предметом, если судить по ценам, является фирменная бейсболка. За черный головной убор с логотипом McDonald's и смайликом просят столько же, как за целую униформу – 1500 рублей или 676 грн.

Бейсболка McDonald’s / Фото: скриншот

Цена на черную кепку со стилизованной буквой M составляет 2500 рублей (1127 грн), а на красную бандану с надписями, как в меню заведения, – 300 рублей (135 грн).

Кепка и бандана McDonald’s / Фото: скриншот

Аксессуары

Как выяснилось, у американской сети ресторанов есть даже фирменные аксессуары. Владелец ремня с логотипом McDonald's продает его за 200 рублей (90 грн).

Ремень McDonald’s / Фото: скриншот

Некоторые сбывают оригинальные аксессуары дороже, например, ремень за 400 рублей (180 грн), шелковый платок – за 250 рублей (112 грн), а бабочку и пряжки – по 150 рублей (67 грн).

Набор аксессуаров McDonald’s / Фото: скриншот

Активно сбывают и шопперы с логотипом известной сети. За штуку просят 349 рублей (157 грн), но оптом получится дешевле. За два "мешка" придется заплатить 649 рублей (292 грн), а за пять – 1300 рублей (586 грн).

Шопер McDonald’s / Фото: скриншот

С логотипом заведений, которые уже не будут работать в России, есть даже вязаные перчатки. За розовые аксессуары просят 1000 рублей (451 грн).

Варежки McDonald’s / Фото: скриншот

Космические цены

Как заведено на российском рынке, не обошлось без предложений с космическими ценами на то, что в тренде. На сайте с объявлениями пытаются реализовать футболки и кепки работников McDonald's по цене 1-1,5 млн рублей (451-676 тыс. грн).

McDonald’s за 1,5 млн / Фото: скриншот

Владельцы объясняют, что продают такую продукцию по завышенной цене, потому что она того стоит. "Дешево, потому что закупка была до введения дополнительных санкций. Я верю, что найдется ценитель и не пожалеет никакой суммы ради этого чуда", – оптимистично заметил автор сообщения.

McDonald’s за 500 тыс. / Фото: скриншот

За 200-500 тыс. рублей (90-225 тыс. грн) в ассортименте есть также эксклюзивные поло и брендированная красная кепка с флагом и гербом СССР на козырьке.

McDonald's уходит из России

Сеть ресторанов McDonald's проработала в России более 30 лет, но решила выйти из страны, развязавшей войну в Украине. Покупателя на свой бизнес американская корпорация уже ищет.

Как сообщили в компании, до полномасштабного вторжения РФ в Украину там функционировали 850 ресторанов, где работали 62 тыс. человек. После 24 февраля все заведения быстрого питания закрыли, но продолжали платить зарплату работникам.

Сейчас решили не возобновлять свою работу в стране-агрессоре. После выхода россиянам запретят использовать названия, логотипы, брендинг и меню ресторанов. Впрочем, компания оставит себе право на товарный знак в РФ.

Ранее "Сегодня" писали, что нефтяной гигант Shell уже нашел покупателя на свою сеть заправок в России и завод в Твери. В то же время из-за выхода иностранных компаний российские автомобили остались без важных элементов для безопасности пассажиров, поэтому требования к производству машин решили ослабить.