Microsoft забезпечуватиметься чистою електроенергією

Датська енергетична компанія поставлятиме Microsoft електроенергію. Колаж: "Сьогодні"

Одна з найбільших транснаціональних компаній з виробництва пропрієтарного програмного забезпечення Microsoft знайшла постачальника зеленої електроенергії.

Постачанням займеться найбільша енергетична компанія Данії Ørsted, пише RenEn.

Чистою електроенергією постачатиме Microsoft електростанція Old 300 в Техасі (США), що належить данській компанії. Обсяг інвестицій оцінюється в 400 млн доларів.

Обсяг вже існуючого договору – 430 МВт. Очікується, що сонячна електростанція почне роботу в другому кварталі 2022 року.

Що відомо про компанію Ørsted

За даними "Вікіпедії", Ørsted є найбільшою енергетичною компанією в Данії. Це один з лідерів в сегменті шельфової вітроенергетики в світі. 50.1% компанії належить державі, а більш ніж 5% акцій володіють The Capital Group Companies, Inc. і SEAS-NVE A.m.b.A. Про власників пакетів акцій менше 5% нічого не відомо – вони залишаються анонімними.

Реклама

До 2024 року компанія планує впровадити найпотужніші в світі вітрогенератори потужністю 13-15MW.

Amazon переходить на зелену енергію

Інтернет-гігант Amazon знайшов постачальника зеленої енергії і уклав договір з французьким концерном TotalEnergies (до недавнього часу – Total). Обсяг договору – 474 МВт відновлюваної потужності в США і Європі. Крім того, партнери розраховують розширити свою співпрацю на Близькому Сході і в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Також читайте:

Аналітики визначили три шляхи розвитку світової енергетики до 2050 року. Досягнення вуглецевої нейтральності за допомогою зеленої енергетики передбачає тільки один із сценаріїв.

У Кабміні заговорили про вуглецеву нейтральність України до 2050 року. Така мета поки не встановлена офіційно.

Всі найважливіші новини дивіться в сюжеті "Сьогодні":