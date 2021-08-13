Microsoft будет снабжаться чистой электроэнергией

Датская энергетическая компания будет поставлять Microsoft электроэнергию. Коллаж: "Сегодня"

Одна из крупнейших транснациональных компаний по производству проприетарного программного обеспечения Microsoft нашла поставщика зеленой электроэнергии.

Поставкой займется крупнейшая энергетическая компания Дании Ørsted, пишет RenEn.

Чистой электроэнергией снабжать Microsoft будет электростанция Old 300 в Техасе (США), принадлежащая датской компании. Объем инвестиций оценивается в 400 млн долларов.

Объем уже существующего договора – 430 МВт. Ожидается, что солнечная электростанция начнет работу во втором квартале 2022 года.

Что известно о компании Ørsted

По данным "Википедии", Ørsted является крупнейшей энергетической компанией в Дании. Это один из лидеров в сегменте шельфовой ветронергетики в мире. 50.1% компании принадлежит государству, а более чем 5% акций владеют The Capital Group Companies, Inc. и SEAS-NVE A.m.b.A. О владельцах пакетов акций менее 5% ничего не известно – они остаются анонимными.

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К 2024 году компания планирует внедрить самые мощные в мире ветрогенераторы мощностью 13-15MW.

Amazon переходит на зеленую энергию

Интернет-гигант Amazon нашел поставщика зеленой энергии и заключил договор с французским концерном TotalEnergies (до недавнего времени – Total). Объем договора – 474 МВт возобновляемой мощности в США и Европе. Кроме того, партнеры рассчитывают расширить свое сотрудничество на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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