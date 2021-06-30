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Інтернет-гігант Amazon повністю перейде на зелену енергію

30 червня 2021 15:59

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Компанія уклала нову угоду про покупку струму з сонячних і вітрових електростанцій

Amazon стане "зеленим"

Amazon стане "зеленим" / Фото: Pixabay, REUTERS/Dado Ruvic

Інтернет-рітейлер Amazon, який скоро покине його засновник Джефф Безос, підписав угоди про покупку електроенергії, виробленої 14 вітровими і сонячними електростанціями в США, Фінляндії, Канаді та Іспанії. При цьому Amazon вже є найбільшим корпоративним покупцем зеленої енергії. Amazon бере участь в 232 проектах в сфері зеленої енергетики по всьому світу, пише Bloomberg.

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Закуповувана електроенергія використовуватиметься для забезпечення роботи офісів, оптових складів і датацентрів, зазначають в Amazon.

Компанія розраховує повністю перейти на енергію з поновлюваних джерел у 2025 році. Спочатку планувалося, що така мета стане досяжною тільки у 2030 році. А Паризька угода передбачає такий перехід тільки до 2050 року.

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Для цього Amazon буде закуповувати електроенергію, вироблену проектами в Арканзасі, Міссісіпі і Пенсильванії (США). Крім того, укладені компанією угоди включають проєкт потужністю 375 мегават в канадській Альберті, а також проекти потужністю 52 і 152 мегават в Фінляндії та Іспанії.

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Нагадаємо, також США будуть виробляти в Іспанії зелений водень. Передбачається, що об'єкт площею 22 тис. кв. м відкриється в 2023 році, створивши 350 нових робочих місць у міру зростання виробництва.

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