Головна Новини економіки Фінанси Міжнародна допомога українським переселенцям: як оформити виплати онлайн Уляна Лебич 31 травня, 14:24 Послуга подачі заявок на отримання міжнародної допомоги доступна вже з 31 травня Допомогу можна отримати від таких організацій як ЮНІСЕФ чи ООН / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні З 31 травня громадяни України мають можливість подати заявку на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій онлайн через платформу "єДопомога". Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає пресслужба відомства. Реклама Для подачі заявки потрібно пройти шість кроків. Отримати допомогу можуть: українці, які перебувають на тимчасово окупованих та деокупованих територіях;люди, що залишилися у зонах активних бойових дій;внутрішньо переміщені особи, які поки що не можуть повернутися додому.