Международная помощь украинским переселенцам: как оформить выплаты онлайн
31 мая, 14:24
Услуга подачи заявок на получение международной помощи доступна уже с 31 мая
Помощь можно получить от таких организаций как ЮНИСЕФ или ООН / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
С 31 мая граждане Украины имеют возможность подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций онлайн через платформу "єДопомога".
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба ведомства.
Для подачи заявки необходимо пройти шесть шагов, а получить помощь могут:
- украинцы, которые находятся на временно оккупированных и деоккупированных территориях;
- люди, оставшиеся в зонах активных боевых действий;
- внутренне перемещенные лица, которые пока не могут вернуться домой.