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Международная помощь украинским переселенцам: как оформить выплаты онлайн

Ульяна Лебич
31 мая, 14:24
Услуга подачи заявок на получение международной помощи доступна уже с 31 мая

Помощь можно получить от таких организаций как ЮНИСЕФ или ООН / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 31 мая граждане Украины имеют возможность подать заявку на получение денежной помощи от международных организаций онлайн через платформу "єДопомога".

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба ведомства.

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Для подачи заявки необходимо пройти шесть шагов, а получить помощь могут:

  • украинцы, которые находятся на временно оккупированных и деоккупированных территориях;
  • люди, оставшиеся в зонах активных боевых действий;
  • внутренне перемещенные лица, которые пока не могут вернуться домой.