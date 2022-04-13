Менших цін вже не знайти: як здорожчала техніка з початку війни в Україні

Ціни на техніку в Україні помітно зросли / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ціни на популярну техніку зросли. Деякі товари здорожчали на незначну суму, однак деякі ґаджети тепер набагато дорожчі, ніж це було до воєнного стану.

"Сьогодні" порівняли, скільки українці віддавали за техніку у лютому 2022, і скільки доводиться віддавати зараз.

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На скільки подорожчали ґаджети

Для порівняння цін ми обрали ресурс E-Katalog. Там у розділі "Популярне" ми обрали ґаджети, які купують найчастіше.

Наприклад, серед телефонів популярний Apple iPhone Xr 128GB станом на початок лютого коштував 16 993 грн. Дані за 28 лютого показують, що середня ціна піднялась до 18 223 грн, а піку вона сягнула рівно за місяць – 20 642 грн. До середини квітня відбулося помірне здешевшання на суму до тисячі гривень.

Ще одна популярна модель Samsung Galaxy A52s 5G також подорожчала з початку воєнного стану. Ціна на нього змінювалась так:

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21 лютого – 11 682 грн;

21 березня – 14 514 грн;

11 квітня – 13 167 грн.

Xiaomi Redmi 10 також зазнав здорожчання. Коли під кінець лютого ціна на нього становила 5 465 грн, то вже на кінець березня вона сягнула позначки 6 790 грн, а станом на 11 квітня середня ціна на телефон – 6 854 грн.

Здорожчали і смартгодинники. Наприклад популярна модель Samsung Galaxy Watch Active під кінець лютого коштувала 6 221 грн, а вже в середині березня 7 199 грн. Як і деякі попередні приклади, ціна знизилась на початку квітня, і станом на 11 число така модель коштує 6 258 грн.

А от ціна на Apple Watch 6 Aluminum в березні та квітні зростала не так активно. Цей смартгодинник у лютому, березні та квітні коштував 12 975 грн, 14 829 грн, 14 350 грн відповідно.

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Ціни зросли і на планшети. На Xiaomi Pad 5 ціни мінялись так:

21 лютого – 12 192 грн;

28 березня – 14 736 грн;

11 квітня – 14 287 грн.

А на планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite так:

21 лютого – 10 401 грн;

28 березня – 12 597 грн;

11 квітня – 13 145 грн.

Отже, ціни на різні ґаджети з початку воєнного стану зросли. На більшість товарів пік зростання припав на кінець березня. Вже у квітні на більшість із них ціни поступово пішли донизу.

Які найпопулярніші торгові марки належать росіянам

"Сьогодні" розповідали, що українці, купуючи товари під деякими відомими торговельними марками, віддають гроші російському агресору.

Отже, найпопулярніші ТМ, які належать росіянам, такі: марки дитячого харчування (Агуша, Засинайко, Тьома/ Тёма), чаї (Лісма, Curtis, Майский), молочні продукти (Простоквашино, Актуаль, Веселий молочник, Чудо), косметика (Faberlic), ліки (віферон, діоксидин, реабілар), пиво (Балтика, Жигулі) та навіть ЗМІ (АіФ, РБК).

Чи існуватимуть такі марки далі на українському ринку, читайте у нашому матеріалі.

Ми також розповідали, в яких містах полиці переповнені продуктами, а де їх не вистачає, і що в Україні дорожчає найбільше.