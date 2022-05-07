MasterCard ПриватБанку чи Visa Monobank? Якою картою найвигідніше розраховуватись за кордоном

Зазвичай все залежить від курсу валют в обраному вам банку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Провідні українські банки, такі як: ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ чи Monobank, мають в своєму арсеналі функцію відкриття рахунку у різних валютах світу, в основному більшість пропонує доларовий чи євровий. Це допоможе уникнути вам зайвих витрат.

Як рекомендують у ПриватБанку, варто оплачувати за товари та послуги за вигідним курсом, уникаючи подвійної конвертації. Так, у деяких магазинах за кордоном вас можуть запитати, у якій валюті ви хочете здійснити оплату.

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"Завжди вибирайте валюту країни, у якій перебуваєте. Якщо у вас картка в гривні, а ціну встановлено в євро, розраховуйтеся тільки в євро. З вашої картки буде списано еквівалентну суму в гривні за курсом банку без комісій! — інформують в ПриватБанку.

Якщо заплатити в гривні, закордонний банк, термінал якого встановлено в магазині, обміняє гривню на євро за своїм курсом, який зазвичай вищий, ніж в українських банках.

Тож, ці прості правила допоможуть вам вигідно купувати товари чи платити за послуги за кордоном з карток українських банків, незалежно від того, яка саме це установа. Далі справа залежить від курсу валют того чи іншого дня.

В якому банку курс валют найбільш вигідний?

Станом на 7 травня, за даними з офіційних сайтівбанків, при оплаті карткою банки знімають за таким курсом:

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ПриватБанк: долар — 31,3 грн, злотий — 7,2 грн, євро — 33,1 грн;

Ощадбанк: долар — 32,1 грн, злотий — 7,2 грн, євро — 33,9 грн;

ПУМБ: долар — 32,1 грн, злотий — 6,57, євро — 33,8 грн;

Monobank: долар — 31,2 грн, злотий — 7 грн, євро — 32,9 грн.

ПриватБанк змінює умови з 1 червня

З 1 червня 2022 року ПриватБанк повертає обов’язковий щомісячний платіж за користування кредитними коштами для клієнтів.

Клієнт банку може до кінця травня не вносити обовʼязковий платіж, якщо він має труднощі з грошима.

"Але якщо поповните кредитку, ми будемо вам дуже вдячні. Із червня ж обов’язковий платіж повернеться. А про умови користування коштами у червні ми повідомимо окремо", — зауважили в банку.

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Нагадаємо, що з 1 березня до 1 червня 2022 року ПриватБанк (як і кілька інших) запровадив кредитні канікули, які надавали право фізособам не вносити обов'язковий мінімальний платіж, а банк, своєю чергою не штрафував за прострочені платежі.

З 1 квітня ПриватБанк частково повернув деякі тарифи, знизивши їх порівняно з довоєнним рівнем: пільговий розмір кредитної ставки встановили вдвічі менший — на рівні 1,7%.

Нагадаємо, що ПриватБанк почав повертати вклади своїм клієнтам. Йдеться про гроші, які вони вкладали у ліквідовані нині банки.

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