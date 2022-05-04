Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетні обстріли ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Пропозиція, від якої не відмовитися? Raiffeisen Bank може вийти з ринку РФ

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 травня, 20:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У банку оцінюють всі плюси та мінуси від потенційного продажу активів у Росії
Керівництво австрійського банку вирішує, чи продати активи в Росії
Керівництво австрійського банку вирішує, чи продати активи в Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Австрійський Raiffeisen Bank International (RBI), попри шалені прибутки, може вийти з російського ринку.

Як заявив керівник фінансової установи Йоганн Штробль, банк отримав пропозиції від бізнесу щодо своїх активів у РФ, пише Reuters.

Реклама

RBI оцінює всі стратегічні варіанти, зокрема можливий повний або частковий вихід із ринку РФ. Це досить серйозний крок, оскільки австрійський банк працює в Росії впродовж останніх 30 років. За цей час він став десятим за величиною в країні та приносить групі майже третину чистого прибутку щороку.

Оцінки банку

За словами Штробля, для ухвалення рішення знадобиться певний час, але Raiffeisen Bank International спробує якомога швидше зрозуміти, які є шляхи виходу із ситуації.

У першому кварталі 2022 року, згідно зі звітом банку, його прибуток подвоївся та становив 442 млн євро (13,7 млрд грн). Втім кредитів поменшало, а ризики зросли. Отриманню прибутку сприяло підвищення комісійних зборів.

Реклама

Окрім цього, акції банку впали на 47% після російського вторгнення в Україну 24 лютого. Тоді ж в RBI почали оцінювати "усі стратегічні варіанти", включно з можливим виходом з ринку РФ.

Відповідно до офіційної заяви банку, вони підтримують українців, чиє життя назавжди трагічно змінилося внаслідок війни. Безпрецедентна ситуація змусила банкірів замислитися над своєю позицією в Росії.

Кредитні канікули в Україні

У зв'язку з війною в Україні багато банків запровадили кредитні канікули для фізичних осіб за всіма кредитними картками. Як розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, завдяки цьому кредитні організації не штрафують людей та компанії за несвоєчасність платежів.

Реклама

"Мінус у тому, що це не автоматична умова. Кожному позичальнику обов'язково потрібно звернутися до банку та уточнити, чи застосували до нього цю умову", – зауважив експерт.

Серед нюансів є такий, що борг за відсотками, який нараховується за кожен місяць, ніхто не списує. Банки не готові "ставитися з розумінням" і скасовувати домовленості, навіть якщо підприємство закрилося чи не працює через війну.

Раніше ми писали, за що банки блокують гроші на рахунках українців, і пояснювали, які податкові послаблення діють для українців під час режиму воєнного стану.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,83 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Воєнний час
Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
23 000 грн
Нові тенденції на ринку праці

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39813.79

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2947.05

Litecoin (LTC)

106.6

Ripple (XRP)

0.65

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
36,00
40,59
30,00
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти