Магазини в РФ зірвалися з ланцюга: тепер на росіян чекає сюрприз у чеках

Які товари скоро подорожчають у супермаркетах РФ / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Мережі супермаркетів у Росії відмовилися обмежувати ціни на соціально важливі продукти. Таке рішення ухвалили магазини Auchan, О'Кей, Атак.

Про це ритейлери направили листа до Федерального антимонопольного комітету, пишуть місцеві ЗМІ.

Реклама

Раніше максимальна націнка становила 5%, проте саме вона призвела до дефіциту цукру. Щоб уникнути такої ситуації з іншими товарами, для росіян піднімуть ціни на них.

Однак у Мінпромторгу РФ вважають, що така відмова від обмеження цін означає порушення антимонопольного законодавства.

Раніше рітейлери обмежували ціни на:

Реклама

хлібобулочні вироби;

картопля;

буряк;

капусту;

цибуля;

морква;

молоко;

кефір;

вершкове масло;

цукор;

сир.

Тепер ціни на ці види продуктів вирушать у вільне плавання і ніхто не знає, доки вони можуть зростати.

Що відбувається у Криму?

Окупаційна влада у захопленому Криму довела півострів до рекордного рівня інфляції, подорожчання продуктів та навіть дефіциту деяких товарів.

Річний приріст цін на продовольчі товари у Криму в лютому збільшився до 12,81%. Найбільше подорожчали печиво, шоколад, окремі види макаронів та круп, сире та питне молоко, сир, сметана та вершкове масло.

Реклама

З непродовольчих товарів злетіли ціни на миючі та засоби для чищення, нові автомобілі імпортного виробництва та імпортні препарати.

"Сьогодні" також писали, які санкції б'ють по росіянах найсильніше, і розповідали, що чекає на курс рубля дуже скоро.