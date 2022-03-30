Магазины в РФ сорвались с цепи: теперь россиян ждет сюрприз в чеках

Какие товары скоро подорожают в супермаркетах РФ / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Сети супермаркетов в России отказались ограничивать цены на социально важные продукты. Такое решение приняли магазины Auchan, "О’Кей", "Атак".
Об этом ритейлеры направили письмо в Федеральный антимонопольный комитет, пишут местные СМИ.
Ранее максимальная наценка составляла 5%, однако именно она привела к дефициту сахара. Для того чтобы избежать такой ситуации с другими товарами, для россиян поднимут цены на них.
Однако в Минпромторге РФ считают, что такой отказ от ограничения цен означает нарушение антимонопольного законодательства.
Ранее ритейлеры ограничивали цены на:
- хлебобулочные изделия;
- картофель;
- свеклу;
- капусту;
- лук;
- морковь;
- молоко;
- кефир;
- сливочное масло;
- сахар;
- творог.
Теперь цены на эти виды продуктов отправятся в свободное плаванье и никто не знает, до каких пор они могут расти.
Что происходит в Крыму?
Оккупационная власть в захваченном Крыму довела полуостров до рекордного уровня инфляции, подорожания продуктов и даже дефицита некоторых товаров.
Годовой прирост цен на продовольственные товары в Крыму в феврале увеличился до 12,81%. Больше всего подорожали печенье, шоколад, отдельные виды макарон и круп, сырое и питьевое молоко, сыр, сметана и сливочное масло.
Из непродовольственных товаров взлетели цены на моющие и чистящие средства, новые автомобили импортного производства и импортные препараты.
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