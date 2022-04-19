Магазини поступово відкриваються: де вже можна сходити в "АТБ", "Сільпо", Novus та "Фору"

Супермаркети відновлюють роботу по Україні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

З початку дії воєнного стану в Україні деякі супермаркети змушені були припинити роботу своїх магазинів у різних містах. Тепер у регіонах, де стає безпечніше, вони поступово відкриваються.

"Сьогодні" розкаже, де вже можна ходити у магазини "АТБ", "Сільпо", Novus та "Фори".

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"АТБ"

Ця мережа за 10 останніх днів поновила роботу 20 магазинів по Україні. Як повідомили у пресслужбі "АТБ", через руйнування цивільної інфраструктури, небезпеку обстрілів і логістичні складності, пов'язані з бойовими діями та частковою тимчасовою окупацією деяких територій України, працювали лише опорні магазини. Вони забезпечували продуктами мешканців великих міст.

Згідно з переліком працюючих магазинів "АТБ", роботу відновили вже близько тисячі супермаркетів по Україні. Зокрема, з 19 квітня відкрилися магазини у Василькові (вул. Декабристiв, 182) та у селищі Святопетрівське (вул. Польова, 166).

До цього у Києві поновили роботу магазини за такими адресами:

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вул. Каштанова, 7;

проспект Перемоги, 18;

вул. Марини Цвєтаєвої, 18/78;

вул. Якуба Коласа, 27;

проспект Оболонський, 52А;

проспект Лiсовий, 4;

вул. Світлицького, 23;

вул. Композитора Лятошинського, 14;

вул. Академіка Вільямса, 14.

"Сільпо"

У Києві працюють понад 80 супермаркетів "Сільпо". Ще 18 магазинів відновили роботу в Київській області. У Харкові працює 7 супермаркетів, 3 – у Сумах і 2 – у Чернігові. З актуальним переліком і розкладом роботи в магазині можна ознайомитися у додатку "Сільпо" чи за посиланням.

Як ми раніше писали, магазини у Києві, Київській області, Сумах, Чернігові та Харкові закрили через проблему з логістикою. Зараз ланцюжки постачання налагодили, товари доставляють на склади, тож і на полиці вони потрапляють стабільніше та в ширшому асортименті.

Також мережа відновила планову доставку товарів у понад 20 містах.

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Novus

Інформацію щодо роботи магазинів у цій мережі оновлюють щодня. Та загалом магазини працюють вже у Києві, Київській області, Рівному, Черкасах і Тернополі.

Наприклад, за інформацією пресслужби, 19 квітня відкриті такі магазини у Київській області:

м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2/6, працює від 9:00 до 19:00;

м. Бровари, вул. Київська, 253,​​​​​ 9:00-19:00;

​​м. Вишгород, пр-кт Івана Мазепи, 1а,​ 9:00-19:00;

с. Крюківщина, вул. Одеська, 20, 8:00-19:00;

с​. Чайки, вул. Антонова, 2​, 9.00-19.00;

м. Вишневе, вул. Стуса, 26, 9.00-19.00;

м. Вишневе, вул. Святошинська, 28А,​​​​ 9:00-19:00;

м. Біла Церква, вул. Леваневського, 26Д, 8:00-19:00.

Перевіряти, де відчиняються нові супермаркети, можна на сайті Novus та на офіційних сторінках.

"Фора"

Супермаркет також постійно оновлює інформацію. По Україні 19 квітня працювали близько 200 магазинів "Фора". Серед них більшість знаходяться у Києві.

Час від часу мережа змушена закривати деякі відділення через небезпеку чи руйнування приміщень внаслідок бойових дій. Наприклад, закритими залишаються деякі магазини у Києві, а також Бородянці, Броварах, Бучі, Козині, Бердичеві, Білій Церкві та інших.

Актуальну інформацію щодо роботи магазинів можна перевіряти на сайті, а також на офіційному Telegram-каналі.

В очікуванні дефіциту

У березні в українських містах зафіксували зникнення продуктів з полиць магазинів. Проблеми з продовольством були в областях, де велися активні бойові дії. В основному розкуповували дешеві базові продукти – консерви, молочну продукцію, крупи, цукор та борошно.

Водночас дорожчих товарів та "шкідливої" їжі було вдосталь. У магазинах залишалися солодощі, чіпси та сухарики, солодка вода та дорогі види риби й морепродукти.

Окрім цього, інфляція на споживчому ринку у березні 2022 року у порівнянні з березнем минулого року становила 13,7%. За місяць найбільше зростання цін відбулося на фрукти і овочі – на 21,3% та 15,5% відповідно.

У березні на 7,9% зросли ціни на цукор. Хліб та хлібопродукти здорожчали на 4,6%, м'ясо – 3,5%, молоко – 2,6%, яйця – 2,1%. Зростання цін відбулося і на одяг та взуття – 13,3% та 12,5% відповідно.

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