Магазини поступово відкриваються: де вже можна сходити в "АТБ", "Сільпо", Novus та "Фору"

Супермаркети відновлюють роботу по Україні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
З початку дії воєнного стану в Україні деякі супермаркети змушені були припинити роботу своїх магазинів у різних містах. Тепер у регіонах, де стає безпечніше, вони поступово відкриваються.
"Сьогодні" розкаже, де вже можна ходити у магазини "АТБ", "Сільпо", Novus та "Фори".
"АТБ"
Ця мережа за 10 останніх днів поновила роботу 20 магазинів по Україні. Як повідомили у пресслужбі "АТБ", через руйнування цивільної інфраструктури, небезпеку обстрілів і логістичні складності, пов'язані з бойовими діями та частковою тимчасовою окупацією деяких територій України, працювали лише опорні магазини. Вони забезпечували продуктами мешканців великих міст.
Згідно з переліком працюючих магазинів "АТБ", роботу відновили вже близько тисячі супермаркетів по Україні. Зокрема, з 19 квітня відкрилися магазини у Василькові (вул. Декабристiв, 182) та у селищі Святопетрівське (вул. Польова, 166).
До цього у Києві поновили роботу магазини за такими адресами:
- вул. Каштанова, 7;
- проспект Перемоги, 18;
- вул. Марини Цвєтаєвої, 18/78;
- вул. Якуба Коласа, 27;
- проспект Оболонський, 52А;
- проспект Лiсовий, 4;
- вул. Світлицького, 23;
- вул. Композитора Лятошинського, 14;
- вул. Академіка Вільямса, 14.
"Сільпо"
У Києві працюють понад 80 супермаркетів "Сільпо". Ще 18 магазинів відновили роботу в Київській області. У Харкові працює 7 супермаркетів, 3 – у Сумах і 2 – у Чернігові. З актуальним переліком і розкладом роботи в магазині можна ознайомитися у додатку "Сільпо" чи за посиланням.
Як ми раніше писали, магазини у Києві, Київській області, Сумах, Чернігові та Харкові закрили через проблему з логістикою. Зараз ланцюжки постачання налагодили, товари доставляють на склади, тож і на полиці вони потрапляють стабільніше та в ширшому асортименті.
Також мережа відновила планову доставку товарів у понад 20 містах.
Novus
Інформацію щодо роботи магазинів у цій мережі оновлюють щодня. Та загалом магазини працюють вже у Києві, Київській області, Рівному, Черкасах і Тернополі.
Наприклад, за інформацією пресслужби, 19 квітня відкриті такі магазини у Київській області:
- м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2/6, працює від 9:00 до 19:00;
- м. Бровари, вул. Київська, 253, 9:00-19:00;
- м. Вишгород, пр-кт Івана Мазепи, 1а, 9:00-19:00;
- с. Крюківщина, вул. Одеська, 20, 8:00-19:00;
- с. Чайки, вул. Антонова, 2, 9.00-19.00;
- м. Вишневе, вул. Стуса, 26, 9.00-19.00;
- м. Вишневе, вул. Святошинська, 28А, 9:00-19:00;
- м. Біла Церква, вул. Леваневського, 26Д, 8:00-19:00.
Перевіряти, де відчиняються нові супермаркети, можна на сайті Novus та на офіційних сторінках.
"Фора"
Супермаркет також постійно оновлює інформацію. По Україні 19 квітня працювали близько 200 магазинів "Фора". Серед них більшість знаходяться у Києві.
Час від часу мережа змушена закривати деякі відділення через небезпеку чи руйнування приміщень внаслідок бойових дій. Наприклад, закритими залишаються деякі магазини у Києві, а також Бородянці, Броварах, Бучі, Козині, Бердичеві, Білій Церкві та інших.
Актуальну інформацію щодо роботи магазинів можна перевіряти на сайті, а також на офіційному Telegram-каналі.
В очікуванні дефіциту
У березні в українських містах зафіксували зникнення продуктів з полиць магазинів. Проблеми з продовольством були в областях, де велися активні бойові дії. В основному розкуповували дешеві базові продукти – консерви, молочну продукцію, крупи, цукор та борошно.
Водночас дорожчих товарів та "шкідливої" їжі було вдосталь. У магазинах залишалися солодощі, чіпси та сухарики, солодка вода та дорогі види риби й морепродукти.
Окрім цього, інфляція на споживчому ринку у березні 2022 року у порівнянні з березнем минулого року становила 13,7%. За місяць найбільше зростання цін відбулося на фрукти і овочі – на 21,3% та 15,5% відповідно.
У березні на 7,9% зросли ціни на цукор. Хліб та хлібопродукти здорожчали на 4,6%, м'ясо – 3,5%, молоко – 2,6%, яйця – 2,1%. Зростання цін відбулося і на одяг та взуття – 13,3% та 12,5% відповідно.
"Сьогодні" також писали, як підприємці незаконно піднімають ціни на продукти і як отримати грошову допомогу по безробіттю під час війни.