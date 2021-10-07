Луснула "біржова бульбашка": чому ціни на газ в Європі різко обвалились

Ціни на газ у Європі рекордно обвалились за кілька годин / Фото: Колаж: Сьогодні

Після рекордного стрибка до 2000 дол за 1 тис. кубометрів ціни на газ на біржах у Європі різко обвалились.

На біржі ICE ціни до закриття торгів становили нижче 1250 дол. за тисячу кубометрів. Вони з тріском впали на 36% буквально за декілька годин.

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Деякі британські видання, зокрема Financial Times і The Telegraph, звернули увагу, що різкий обвал цін стався після заяв Путіна, які він зробив напередодні.

Що сказав Путін

У середу під час наради очільник Кремля заявив, що спекулятивний ажіотаж навколо ціни на газ Росії ні до чого і вона може розглянути варіанти із біржовою торгівлею, які могли б "збити" попит на ринку.

"Давайте зробимо це, обговоримо. Якщо це зіб'є ажіотажний попит, то можна це зробити. Тільки не на шкоду собі, звичайно", – сказав президент РФ.

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Водночас Росія повністю заперечила, що лихоманка на ринку газу має до неї будь-яке відношення, аргументувавши це тим, що "Газпром" виконує усі зобов’язання за довгостроковими контрактами.

Це справді так, але у той же час "Газпром" обмежив постачання блакитного палива на вільний ринок, тобто спотові майданчики.

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Financial Times пояснює таке падіння цін тим, що Путін намагається уникнути ще більшої критики з боку Європи з приводу того, що Росія навмисно створює дефіцит для пришвидшення сертифікації та запуску "Північного потоку – 2".

Росія ні до чого?

Інші аналітики вважають, що причиною такого стрімкого піке цін стало закриття трейдерами коротких позицій і РФ тут ні до чого, оскільки на тлі цієї ситуації обвалились і акції "Газпрому".

Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов вважає, що жодні заяви Путіна не мають до цього стосунку.

"Заяви Путіна наразі не мають жодного впливу на ринок газу у Європі або США, а от заяви Сполучених Штатів про те, що вони зможуть виробити достатню кількість зрідженого газу і доставити його за пунктами призначення до ЄС, дійсно зіграли певну роль".

За словами експерта, при такій ціні газу завозити блакитне паливо через Атлантичний океан не лише стає вигідним та обґрунтованим, а й досить прибутковим планом.

На думку аналітика, усім було абсолютно зрозуміло, що такий вид палива із його калорійністю не може стільки коштувати, тож вчора на ринку просто відбулась корекція.

"Ніхто не скасовував біржових спекулянтів, які на кожній такій "біржовій бульбашці" заробляють сотні мільйонів, якщо не мільярдів. Усім було зрозуміло, що ринок перегрітий та очікується його корекція. Тобто вчора ми просто побачили корекцію, коли здоровий глузд взяв гору над панікою", – каже Олексій Лупоносов.

Все одно дорого

Однак і ціна 1200-1400 доларів за тисячу кубометрів не є адекватною для цього енергоресурсу.

"Ми з вами побачили, що панічні настрої перестали переважати над здоровим глуздом, а також бачимо, що доставка газу з-за океану стає економічно вигідною. Що в свою чергу також остуджує запал споживачів газу", – заявив Лупоносов.

На думку аналітика, ціна на газ продовжить знижуватись і в перспективі стане нижче 800-900 дол. за тисячу кубометрів.

Якщо говорити про довгостроковішу перспективу, то по закінченню опалювального сезона ціна знизиться це більше, запевняє експерт.

Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбирались, що стало причиною такого різкого стрибка цін на газ.

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