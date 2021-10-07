Лопнул "биржевой пузырь": почему цены на газ в Европе резко обвалились

Цены на газ в Европе рекордно обвалились за несколько часов / Фото: Коллаж: Сегодня

После рекордного прыжка до 2000 долл за 1 тыс. кубометров цены на газ на биржах в Европе резко обвалились.

На бирже ICE цены к закрытию торгов составили ниже 1250 долл. за тысячу кубометров. Они с треском упали на 36%, буквально за несколько часов.

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Некоторые британские издания, в том числе Financial Times и The Telegraph, обратили внимание, что резкий обвал цен произошел после заявлений Путина, которые он сделал накануне.

Что сказал Путин

В среду во время совещания глава Кремля заявил, что спекулятивный ажиотаж вокруг цены на газ России ни к чему и она может рассмотреть варианты с биржевой торговлей, которые могли бы "сбить" спрос на рынке.

"Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьет существующий ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно", – сказал президент РФ.

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В то же время Россия полностью отрицала, что лихорадка на рынке газа имеет к ней какое-либо отношение, аргументировав это тем, что "Газпром" выполняет все обязательства по долгосрочным контрактам.

Это действительно так, но в то же время "Газпром" ограничил поставки голубого топлива на свободном рынке, то есть спотовых площадках.

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Financial Times объясняет такое падение цен тем, что Путин пытается избежать еще большей критики со стороны Европы по поводу того, что Россия намеренно создает дефицит для ускорения сертификации и запуска "Северного потока – 2"

Россия ни при чем?

Другие аналитики считают, что причиной такого стремительного пике цен стало закрытие трейдерами коротких позиций и РФ здесь ни при чем, так как на фоне этой ситуации обвалились и акции "Газпрома".

Финансовый аналитик Алексей Лупоносов считает, что никакие заявления Путина не имеют к этому отношения.

"Заявления Путина пока не оказывают никакого влияния на рынок газа в Европе или США, а вот заявления Соединенных Штатов о том, что они смогут выработать достаточное количество сжиженного газа и доставить его по пунктам назначения в ЕС, действительно сыграли определенную роль".

По словам эксперта, при такой цене газа завозить голубое топливо через Атлантический океан не только становится выгодным и обоснованным, но и достаточно прибыльным планом.

По мнению аналитика, всем было абсолютно понятно, что такой вид топлива с его калорийностью не может столько стоить, поэтому вчера на рынке просто состоялась коррекция.

"Никто не отменял биржевых спекулянтов, которые на каждом таком "биржевом пузыре" зарабатывают сотни миллионов, если не миллиардов. Всем было понятно, что рынок перегрет и ожидается его коррекция. То есть вчера мы просто увидели коррекцию, когда здравый смысл взял верх над паникой", – говорит Алексей Лупоносов.

Все равно дорого

Однако и цена 1200-1400 долларов за тысячу кубометров не является адекватной для этого энергоресурса.

"Мы с вами увидели, что панические настроения перестали преобладать над здравым смыслом, а также видим, что доставка газа из-за океана становится экономически выгодной. Что в свою очередь также остужает пыл потребителей газа", – заявил Лупоносов.

По мнению аналитика, цена на газ продолжит снижаться и в перспективе станет ниже 800-900 долл. за тысячу кубометров.

Если говорить о более долгосрочной перспективе, то по окончании отопительного сезона цена снизится это больше, уверяет эксперт.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, что стало причиной такого резкого скачка цен на газ.

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