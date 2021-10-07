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Карт-бланш для військової агресії. Навіщо "Північний потік-2" потрібен Росії

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
7 жовтня, 10:03
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Ольга Стефанишина назвала "Північний потік-2" спробою Росії охопити своїм гібридним впливом відразу всю Європу
Найбільш амбітний політичний проект РФ - Стефанишина про "Північний потік-2"
Найбільш амбітний політичний проект РФ - Стефанишина про "Північний потік-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія отримує карт-бланш для подальшої військової агресії, коли підриває роботу української ГТС.

Про це заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає Урядовий портал.

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Віце-прем’єр також нагадала, що Російська Федерація за останні 20 років застосовувала енергетичний шантаж до цілої низки країн, зокрема Латвії, Чехії, України, Грузії, Білорусі.

Новий газогін "Північний потік-2" Стефанішина вважає спробою Росії охопити своїм гібридним впливом одразу всю Європу.

"Північний потік-2" є найбільш амбітним політичним проектом Росії, адже завдяки цьому їй більше не потрібно буде "працювати" з кожною країною Європи окремо. Мета Росії – охопити своїм гібридним впливом всю Європу одразу", – сказала посадовиця.

Зниження поставок газу до ЄС та провокацію росту цін на блакитне паливо Стефанішина вважає черговим шантажем з боку Росії, аби домогтися свого.

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"Цей принцип був успішно впроваджений і сьогодні ми це бачимо на прикладі "Північного потоку-2". Заяви про те, що енергоресурси не можуть бути використані як зброя, мають бути супроводжені конкретними діями. Ми вважаємо, що червоні лінії вже були перейдені", – наголосила віце-прем’єр.

На думку Стефанішиної, ці дії Росії мають отримати чітку відповідь від Європи, а для України важливо слідкувати, щоб газопровід пройшов усі процедури, що стосуються сертифікації та відповідності проекту Третьому енергопакету ЄС.

Коли можуть сертифікувати "Північний потік-2"

Представник Єврокомісії Вівіан Лунела заявила, що сертифікувати "Північний потік-2" можуть протягом двох місяців, а потім процедура може бути продовжена.

У той же час генеральний директор енергетичного концерну Uniper (партнера "Газпрому") Клаус-Дітер Маухбах заявив, що Федеральне мережеве агентство ФРН, найімовірніше, не видасть дозвіл на експлуатацію газогону найближчим часом.

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За його словами, сертифікація трубопроводу буде настільки пізньою, що не допоможе Європі із газовою кризою цієї зими.

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