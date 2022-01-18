"Лихоманка" цін триває: що буде з газовою кризою цього року

Чому зростають ціни на газ і коли чекати на зниження / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні може повторитись ситуація 2009 року, якщо уряд не знайде гроші на закупівлю додаткових обсягів газу, а зима виявиться занадто холодною.

Саме таку думку висловлюють деякі експерти, хоча у "Нафтогазі" і запевняють – блакитного палива вистачить для того, щоб українці не змерзли.

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У Європі ситуація не краща, запаси газу в ПСГ досить низькі порівняно з минулими роками, а ціни знову нестабільні. Після стрімкого зростання майже до 1000 доларів вони впали до 878 доларів 18 січня.

"Сьогодні" запитали фінансового аналітика Олексія Лупоносова про те, чому Європу накрила нова хвиля високих цін і коли чекати їх зниження.

За словами експерта, континент дуже розраховував на постачання зрідженого газу з США, однак в останній момент продали його у Китай.

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"Саме постачання газу морем, які пішли до Китаю, спровокували високу ціну на газ. Я до останнього розповідав, що цей газ прийде в Україну, але ж ні, його відправили до Китаю. І зараз цей козир використовують пропагандисти Російської Федерації", – каже Олексій Лупоносов.

На думку аналітика, підтримка Сполучених Штатів у цьому питанні відіграє ключову роль, оскільки навіть Росія не може вплинути так сильно на спотовий ринок газу.

Закінчиться ця "газова лихоманка" має разом із опалювальним сезоном, раніше покращень чекати не варто.

Підігріває ситуацію з цінами і сама погода, адже холодати цього року почало раніше, ніж зазвичай.

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"З настанням тепла ціна на газ піде вниз і піде дуже різко, експонентом", – говорить Лупоносов.

Що буде, якщо ціни не впадуть?

Якщо з настанням тепла не відбудеться падіння цін на нього, це може потягнути за собою сильну продуктову інфляцію долара.

Це може призвести до того, що продуктова інфляція у США вперше за довгий час перевалить за 10%, а то і за 20%.

Це вже питання того, чи витримає економіка Сполучених Штатів та чи залишиться долар світовою валютою.

Скільки газу прокачала Росія?

Раніше ми писали, що за даними Європейської мережі операторів газотранспортних систем у 2021 році Росія рекордно знизила прокачку газу до ЄС, хоча і виконала свої зобов’язання.

Натомість Норвегія та Алжир навпаки збільшили постачання до рекордних значень. Однак заповнити дефіцит у сховищах все одно не вдалося і запаси блакитного палива у ЄС досі низькі.

"Сьогодні" також писали, навіщо Молдова звернулась до "Газпрому" та розповідали, які українці почали отримувати подвійні платіжки за газ.