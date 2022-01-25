Європейський фондовий ринок рекордно просів – що відбувається на біржі

Загроза ескалації конфлікту між РФ та Україною вже позначилася на фондових біржах / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Загроза повномасштабного військового вторгнення російських військ в Україні вже впливає на продаж на європейських фондових ринках.

Як повідомляє Bloomberg , основний контрольний показник акцій Європи знизився у понеділок на 3%

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Фахівці зазначають, що раніше показник знижувався так серйозно ще 26 листопада. Тоді загрозою для фондових бірж визнали варіант "Омікрон".

"Ми думаємо, що, зрештою, повномасштабного конфлікту не буде, але видимість низька, і існує потенціал для швидкої ескалації", – написали стратеги JPMorgan Chase & Co. у записці клієнтів.

Нова загроза найболючіше вдарила по сферах дозвілля та подорожей – їхні показники були одними з тих, хто програв у понеділок в індексі Stoxx 600.

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Удар по курсу

Зовсім нещодавно курс долара показав своє максимальне значення з кінця травня 2021 року. Все тому, що інвестори вважають за краще продавати українську гривню через нестабільну геополітичну ситуацію в країні.

При цьому керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній вважає, що подальший розвиток конфлікту між Україною та Росією відбуватиметься саме в економічній площині.

"Ризики прямого збройного вторгнення найближчими тижнями досі бачаться низькими. Збройне вторгнення для Росії спричинить надто великі економічні наслідки, знекровивши економіку. У цьому просто немає економічного сенсу", – говорить він.

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Раніше ми вже писали, як велика війна із Росією вплине на курс долара в Україні , і розповідали, як "Газпром" загострює газову кризу в ЄС .